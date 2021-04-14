Как вернуться к тренировкам после коронавируса: 6 пунктов для тех, кто переболел
Если вы перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19, возвращаться к занятиям спортом следует постепенно. Это необходимо для того, чтобы организм и тело восстановились.
Источник:Инстаграм wowbody slim
После выздоровления нужно прислушиваться к своим ощущениям. Как плавно вернуться к тренировкам после коронавируса, чтобы не навредить здоровью, рассказала фитнес-тренер Юлия Богдан.
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Когда можно возвращаться к тренировкам после COVID-19? С каких нагрузок начинать? Независимо от того, в какой форме протекала болезнь, у всех восстановление проходит достаточно медленно,
– отметила Богдан.
Распространенные последствия после COVID-19:
- утомляемость;
- мышечная слабость;
- бессонница;
- тревожность, депрессии, панические атаки.
По словам фитнес-тренера, после болезни не следует резко "бросаться" в активную жизнь, а нужно наоборот себя поберечь.
После болезни следует постепенно возвращаться к нагрузкам / Фото Pixabay
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Как действовать после COVID-19
- Тренировки следует начать с легкой зарядки, дыхательных упражнений, растяжки. Избегайте активных жестких занятий.
- Силовые упражнения добавляйте постепенно. По словам фитнес-тренера, достаточно по 10 раз в один подход.
- В первое время после болезни рекомендуется пробежки и активное кардио заменить прогулками на свежем воздухе.
- Соблюдайте питьевой режим и чаще проветривайте помещение.
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Если нарушен сон – вечером делай практику йоги, чтобы больше потянуться, подышать, расслабить нервную систему. Полежи в шавасане 15 минут, медитации заземления, на дыхание, практики на расслабление. Старайся ложиться до 23:00,
– порекомендовала Юлия Богдан.
- Не стоит ругать себя за постепенное возвращение в режим. Телу нужно время, чтобы вернуться в прежнее устойчивое состояние.
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