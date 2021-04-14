Если вы перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19, возвращаться к занятиям спортом следует постепенно. Это необходимо для того, чтобы организм и тело восстановились.

После выздоровления нужно прислушиваться к своим ощущениям. Как плавно вернуться к тренировкам после коронавируса, чтобы не навредить здоровью, рассказала фитнес-тренер Юлия Богдан.

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Когда можно возвращаться к тренировкам после COVID-19? С каких нагрузок начинать? Независимо от того, в какой форме протекала болезнь, у всех восстановление проходит достаточно медленно,

– отметила Богдан.

Распространенные последствия после COVID-19:

утомляемость;

мышечная слабость;

бессонница;

тревожность, депрессии, панические атаки.

По словам фитнес-тренера, после болезни не следует резко "бросаться" в активную жизнь, а нужно наоборот себя поберечь.

После болезни следует постепенно возвращаться к нагрузкам / Фото Pixabay

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