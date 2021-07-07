Летом худеть трудно и одновременно легко. С одной стороны сплошные соблазны: шашлыки, дачи, шведский стол, мороженое и фрукты. А с другой – отличная погода, которая так и подталкивает нас двигаться: велосипед, пешие прогулки, плавание, походы с детьми в лес, подвижные игры.

И еще 5 простых решений, которые помогут сократить калорийность продуктов

Нутрициолог Надежда Пахирко составила рейтинг физических активностей с расчетом расхода калорий на 1 час занятия.

Что лучше сжигает калории летом

Работа в саду: 200 – 350 калорий в час; Пеший туризм: 150 – 230 калорий в час; Езда на велосипеде: 280 – 350 калорий в час; Аквааэробика: 380 – 450 калорий в час; Бадминтон: 350 – 420 калорий в час; Плавание: 350 – 400 калорий в час; Ролики: 210 – 290 калорий в час; Прыжки на скакалке: 500 – 700 калорий в час.