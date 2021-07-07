Летом худеть трудно и одновременно легко. С одной стороны сплошные соблазны: шашлыки, дачи, шведский стол, мороженое и фрукты. А с другой – отличная погода, которая так и подталкивает нас двигаться: велосипед, пешие прогулки, плавание, походы с детьми в лес, подвижные игры.
И еще 5 простых решений, которые помогут сократить калорийность продуктов
Нутрициолог Надежда Пахирко составила рейтинг физических активностей с расчетом расхода калорий на 1 час занятия.
Что лучше сжигает калории летом
- Работа в саду: 200 – 350 калорий в час;
- Пеший туризм: 150 – 230 калорий в час;
- Езда на велосипеде: 280 – 350 калорий в час;
- Аквааэробика: 380 – 450 калорий в час;
- Бадминтон: 350 – 420 калорий в час;
- Плавание: 350 – 400 калорий в час;
- Ролики: 210 – 290 калорий в час;
- Прыжки на скакалке: 500 – 700 калорий в час.
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