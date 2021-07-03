Подсчет калорий – правильный и, пожалуй, единственный эффективный путь к стройному телу. Если вы пока не пришли к этому, то вот несколько действенных решений, которые помогут достичь уменьшения калорийности.

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Замените половину углеводов в тарелке овощами. Так вы снизите калорийность еды и добавите клетчатки. Каши или макароны из твердых сортов, безусловно, полезны, но для снижения веса их потребления лучше сократить.

Купите масло с распылителем и силиконовую кисточку. Двух нажатий на дозатор вполне хватит, чтобы приготовить блюдо. Масло очень калорийное, поэтому с ним лучше не переусердствовать.

Не увлекайтесь "полезными перекусами". Орешки, злаковые батончики и сухофрукты никак не способствуют снижению веса. Если нужно утолить голод, особенно во второй половине дня, выберите лучше овощные стики: огурец, морковь, сельдерей.

Привыкайте пить чай без сладостей. Многие думают: "что будет от одной конфеты?". Действительно, ничего. Но обычно она в итоге не одна. Выпивая чай с конфетой три раза в день, получаете дополнительные 300 калорий.

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Контролируйте количество фруктов. Например, замените миску черешни или клубники на стакан. И не верьте мифам, что от ананасов худеют. Этот тропический плод также относится к фруктов с высоким содержанием сахара. Поэтому сразу съесть половину – не лучшая идея.