Влітку худнути важко і водночас легко. З одного боку суцільні спокуси: шашлики, дачі, шведський стіл, морозиво та фрукти. А з іншого – відмінна погода, яка так й підштовхує нас рухатися: велосипед, піші прогулянки, плавання, походи з дітьми в ліс, рухливі ігри.

І ще 5 простих рішень, які допоможуть скоротити калорійність продуктів

Нутриціологиня Надія Пахірко склала рейтинг фізичних активностей з розрахунком витрати калорій на 1 годину заняття.

Що найкраще спалює калорії влітку

Робота в саду: 200 – 350 калорій на годину; Піший туризм: 150 – 230 калорій на годину; Їзда на велосипеді: 280 – 350 калорій на годину; Аквааеробіка: 380 – 450 калорій на годину; Бадмінтон: 350 – 420 калорій на годину; Плавання: 350 – 400 калорій на годину; Ролики: 210 – 290 калорій на годину; Стрибки на скакалці: 500 – 700 калорій на годину.

Читайте також Як зберегти молодість та стрункість: 3 правила для дівчат і жінок