Если вы в новом году планируете начать заниматься спортом, самое время вдохновиться хорошим мотивирующим фильмом. Мы подготовили подборку интересных кинолент про спорт и силу духа людей, посвятивших свою жизнь достижению новых целей и высот.

О спорте и спортсменах снято много хороших фильмов, многие из которых основаны на реальных событиях. Нам было сложно выбрать всего несколько из них, поэтому планируем сделать еще одну подборку уже после Нового года.

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Чем хорошо смотреть такие фильмы?

Кино этой тематики заставляет зрителя поверить в себя и в свои мечты, бросить вызов всему привычному, взбодриться, найти себе новое хобби. Некоторые фильмы хорошо смотреть с детками.

Ну что, смотрим?

Тренер Картер (2005, Coach Carter)

Киноистория основана на реальных событиях из жизни тренера школьной баскетбольной команды Кена Картера. Он решил кардинально изменить положение вещей, связанных с образованием спортсменов в неблагополучном провинциальном городке. Как правило, спортсмены часто пренебрегают знаниями, и учителя зачастую закрывают на это глаза. Кен дал своей команде установку победить в чемпионате, но участвовать в турнире разрешил лишь ученикам, которые успешно справляются с учебой, что само по себе оказывается трудной задачей. Под его руководством вчерашние наркоманы/неудачники/выскочки становятся победоносными спортсменами. Это далось ему нелегко: бескомпромиссные решения, закрытый зал для тренировок, забастовки. Баскетбол в этом фильме – одно удовольствие: в своем диком, заразительном азарте и сумасшедшей энергетике игра выглядит на экране вполне достойно. Рекомендуем к просмотру с детьми.

Невидимая Сторона (2009, The Blind Side)

Это очень добрая история про темнокожего парня из неблагополучной семьи. Фильм основан на реальных событиях, а все персонажи имеют прототипы. Майкл Оэр не был одаренным учеником, но имел выдающиеся физические данные. Его новая приемная мать решает помочь ему стать профессиональным регбистом. Но чтобы этого достичь, мальчику необходимо иметь хорошие оценки в школе и уметь играть. Ни того, ни другого у Майкла не было, но ради семьи он готов упорно работать над собой и идти к заветной цели. Рекомендуем к просмотру с детьми.

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Тоня против всех (2017, I, Tonya)

Черная комедия о спортсменке с изломанной душой, основанная на реальных событиях первой американской фигуристки, которая освоила тройной аксель. Но байопик о Тоне Хардинг – далеко не история о волевой победе над чужими предрассудками и скепсисом, а расследование истинных причин скандальной истории чемпионского падения из-за человеческой подлости. Фигурное катание для зрителей – изящный вид спорта, участники которого похожи на сказочных фей: летают над блестящим льдом в ослепительных костюмах, и взмахами своих невидимых крыльев выбивают из аудитории слезы умиления. Очевидно, что за всем этим волшебством стоят годы рабского труда на тренировках и бесчисленные падения. Фильм про закулисье красивого вида спорта.

Человек, который изменил все (2011, Moneyball)

Фильм о бейсбольной команде "Окленд Атлетикс" и ее генеральном менеджере Билли Бине.

Билли Бин устроился менеджером одной команды по бейсболу. Правда, ребята-спортсмены, хоть и были талантливы, но пробиться в мир большого спорта не могли из-за ограниченных финансовых возможностей. Билли знакомится с одним перспективным математиком, который пользуясь математическими расчетами, предлагает новаторскую схему расчета полезности игроков, исходя из показателей их личной статистики. Бин опробует теорию Бренда и, несмотря на протесты скаутов "Атлетикс", набирает команду из малоизвестных или на первый взгляд бесперспективных игроков. Чем это все закончилось? Смотрите в киноленте.

Малышка на миллион (2004, Million Dollar Baby)

Несмотря на легкое название, фильм оставляет после себя мрачные мысли. Но не смотреть эту картину – преступление. Это драма про официантку из провинциальный закусочной, основанная на реальных событиях. Мэгги Фицджеральд питается объедками в заведении, в котором работает, и тащит на себе мать и сестру. Фрэнки Данна – тренер по боксу, от которого отвернулась родная дочь и ушел лучший ученик. Фрэнки упрям, ворчлив, а Мэгги целеустремленная и упрямая. Волшебный случай сводит их вместе. Ее единственная отдушина – это боксерская груша и именно это хобби становится для нее спасением. Рекомендуем смотреть без детей.

Лучшие спортивные фильмы – это киноленты, позволяющие каждому зрителю поверить не только в собственные силы, но и в самого себя. Если вы вдохновились на занятия спортом после просмотра, вам нужно будет закупить спортинвентарь и одежду для тренировок. Рекомендуем оплачивать ваши спортивные покупки картой от мобильного банка sportbank. За каждый чек вы получаете кешбэк 10% и тем самым существенно экономите на покупках.