Любовь к активному образу жизни формируется с самого детства и чем интереснее для ребенка рядовые занятия спортом в кружках или физкультурой в школе, тем устойчивее будет этот интерес во взрослом возрасте. Но не все родители понимают, сколько стоит вырастить профессионального спортсмена и какой бюджет приходится закладывать родителям, чтобы обеспечить подготовку?

Давайте посчитаем и спланируем расходы. Sportbank вместе с tribuna.ua разобрались детально в финансовом вопросе и разложили футбол, бокс и биатлон, три самых популярных вида спорта в Украине, на статьи расходов.

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Футбол

Ежегодные расходы родителей юного футболиста – это абонемент, предсезонные сборы, выездные матчи, международный турнир, форма, бутсы, обувь для зала и экипировка.

Если ваш ребенок занимается в среднестатистической футбольной школе, а не в академиях "Шахтера" или "Динамо", готовьтесь платить. Цены на атрибутику и экипировку, выездные сборы и прочие расходы варьируются в зависимости от множества факторов.

Ежегодные затраты на воспитание футболиста будут примерно одинаковыми для родителей на протяжении всей юношеской карьеры. А если ваш ребенок талантлив и получит приглашение в одну из ведущих академий Украины, то вы хорошо сэкономите, ведь тогда, скорее всего, придется покупать только бутсы.

Бокс

В Киеве множество спортивных клубов, где можно начать карьеру – на самый разный вкус и бюджет. В регионах уже меньше и зачастую это ДЮСШ. Но даже в спортивной школе, которая финансируется городом, придется платить за абонемент. Стоит он примерно так же, как и в футболе – от 500 до 1500 грн. Сюда входят минимум 12 тренировок в месяц в общей группе. Стоит понимать, что в будущем родителям, возможно, придется оплачивать индивидуальные тренировки, а это значительно дороже.

Бокс не требует космических вложений, но важно покупать качественные товары. Лучше купить хорошие перчатки и обувь, чтобы ребенку было удобно и вещи долго служили. Дешевые перчатки быстро разлезутся, а дешевые бинты быстро начнут скручиваться. Но есть и лайфхаки: например, боксеры-новички могут попросить перчатки в зале, у своего тренера – для первых тренировок это нормальная практика.

Биатлон

Биатлон хоть и популярен в Украине, но не развит так, как нам бы хотелось. Отдать своего ребенка можно в одно из 27 внешкольных спортивных учреждений, где работают 120 тренеров и занимается 1,5 тысячи биатлонистов. При этом школы расположены только в шести областях – Львовской, Тернопольской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской.

Заниматься биатлоном можно уже с 9 лет, но после 15 новичков принимают лишь в исключительных случаях. Основные финансовые затраты приходятся на период с 13 до 18 лет – когда государство еще не взяло на обеспечение спортсмена.

Занятия в биатлонной школе – бесплатные. Вам необходимо будет купить лишь экипировку, а лыжный инвентарь, винтовку и патроны предоставит учебное заведение. При этом все школы отличаются друг от друга: где-то вам выдадут все, что необходимо, даже одежду, а где-то вам придется покупать даже наконечники для палок.

Большая часть расходов родителей биатлониста приходится на сборы, переезды и участие в соревнованиях. Это ежегодные траты, которые зачастую не покрываются Министерством спорта.

Если вам интересно узнать детальные цифры по всем затратам, включая стоимость расходников и экипировки, читайте полный материал по ссылке. Снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет поможет кредитная карта мобильного банка sportbank, которой можно рассчитаться за спортовары в декабре, а платить в марте-апреле. И приятный бонус для всех любителей активного образа жизни – это 10% кешбек, который возвращается на карту после оплаты спорт инвентаря, экипировки и абонементов.