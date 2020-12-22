Любов до активного способу життя формується з самого дитинства і чим цікавіші для дитини рядові заняття спортом у гуртках або фізкультура в школі, тим стійкішим буде цей інтерес в дорослому віці. Але не всі батьки розуміють, скільки коштує виростити професійного спортсмена і який бюджет доводиться закладати батькам, щоб забезпечити підготовку?

Давайте порахуємо і сплануємо витрати. Sportbank разом з tribuna.ua розібралися детально в фінансовому питанні і розклали футбол, бокс і біатлон, три найпопулярніших виду спорту в Україні, на статті витрат.

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Футбол

Щорічні витрати батьків юного футболіста – це абонемент, передсезонні збори, виїзні матчі, Міжнародний турнір, форма, бутси, взуття для залу та екіпірування.

Якщо ваша дитина займається у середньостатистичній футбольній школі, а не в академіях "Шахтаря" або "Динамо", готуйтеся платити. Ціни на атрибутику та екіпірування, виїзні збори та інші витрати варіюються залежно від безлічі факторів.

Щорічні витрати на виховання футболіста будуть приблизно однаковими для батьків протягом усієї юнацької кар'єри. А якщо ваша дитина талановита і отримає запрошення в одну з провідних академій України, то ви добре заощадите, адже тоді, швидше за все, доведеться купувати тільки бутси.

Бокс

У Києві безліч спортивних клубів, де можна почати кар'єру – на різний смак і бюджет. У регіонах вже менше і часто це ДЮСШ. Але навіть у спортивній школі, яка фінансується містом, доведеться платити за абонемент. Коштує він приблизно так само, як і в футболі – від 500 до 1500 грн. Сюди входять мінімум 12 тренувань на місяць в загальній групі. Варто розуміти, що в майбутньому батькам, можливо, доведеться оплачувати індивідуальні тренування, а це значно дорожче.

Бокс не вимагає космічних вкладень, але важливо купувати якісні товари. Краще купити хороші рукавички і взуття, щоб дитині було зручно і речі довго служили. Дешеві рукавички швидко розлізуться, а дешеві бинти швидко почнуть скручуватися. Але є і лайфхак: наприклад, боксери-початківці можуть попросити рукавички в залі, у свого тренера - для перших тренувань це нормальна практика.

Біатлон

Біатлон хоч і популярний в Україні, але не розвинений так, як нам би хотілося. Віддати свою дитину можна в одну з 27 позашкільних спортивних установ, де працюють 120 тренерів і займається 1,5 тисячі біатлоністів. При цьому школи розташовані тільки в шести областях – Львівській, Тернопільській, Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській.

Займатися біатлоном можна вже з 9 років, але після 15 новачків приймають лише у виняткових випадках. Основні фінансові витрати припадають на період з 13 до 18 років – коли держава ще не взяла на забезпечення спортсмена.

Заняття у біатлонній школі – безкоштовні. Вам необхідно буде купити лише екіпірування, а лижний інвентар, гвинтівку та набої надасть навчальний заклад. При цьому всі школи відрізняються одна від одної: десь вам видадуть все, що необхідно, навіть одяг, а десь вам доведеться купувати навіть наконечники для палиць.

Велика частина витрат батьків біатлоніста йде на збори, переїзди і участь в змаганнях. Це щорічні витрати, які часто не покриваються Міністерством спорту.

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