Актуальна добірка мотиваційних та просто красивих книжок про спорт, якими надихаються спортсмени та любителі активного способу життя. Зберігайте у wish list, або зробіть собі подарунок до Нового року.

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Володимир Кличко, Штефані Білен "Управління викликами"

Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі.

Сама назва книги вже говорить про адаптивність інформації до конкретного напрямку. У своїй книзі Володимир Кличко описує власну методику управління викликами F.A.C.E. The Challenge. Цю методику можна застосувати у всіх сферах життя: спорт, бізнес, кар'єра, навчання. Книга містить також елементи автобіографії. Тут можна знайти не тільки практичні поради, але й дізнатися більше про життя чемпіона.

Ця книга для всіх, хто цікавиться саморозвитком, управлінням викликами в житті та бізнесі, а також сильними історіями успіху.

Марі Карачина "Never stop"

Ця книга допоможе зробити перший крок у всесвіт бігу. Це не інструкція з техніки бігу, це мотивація та натхнення для тих, хто сумнівається, не розуміє, але прагне спробувати. У своїй книзі авторка розповідає про початок її любові до бігу, про те, як вона долала марафони, навіщо це людям, про життєві труднощі та складні стосунки з оточенням. Ця книга говорить про те, що біг – це не просто вид спорту, це значно більше, ніж фізична вправа.

Ерік Бертран Ларссен "Без жалю до себе. Розшир межі своїх можливостей"

Ерік Бертран Ларссен – тренер професійних спортсменів, бізнесменів та колишній спецпризначенець. У книзі він пише про власний шлях до перемог, через призму свого життя. Це наче інструкція у вигляді простої розповіді про те, як можна позбутися жалю до себе і розширити межі власних можливостей.

Оповідь про терпіння, цілеспрямований рух, результативність та послідовність дій. Підходить тим, кого дуже цікавить суттєвий саморозвиток за короткий проміжок часу.

Крістофер Макдуґал "Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей"

Прагнучи відродити мистецтво руху, з наукових лабораторій Гарварду автор вирушає в Північну Америку, до індіанського народу тараумара, представники якого без відпочинку долають навіть 80-кілометровий марафон.

Це історія про те, як почалась нова ера в культурі бігу. Тут є відповіді на такі круті питання: як змусити людей по справжньому полюбити біг, і чому так багато людей ненавидять біг.

Скотт Джурек "Їж правильно, біжи швидко. Правила життя ультрамарафонця"

Скотт Джурек – ультрамарафонець. Він змагається на дистанціях, які набагато більші марафонських. У своїй книзі Скотт розповідає про початок шляху і про те, як спорт став філософією його життя, як саме він трансформувався і що цьому сприяло. Тут також можна знайти поради по техніці бігу та харчуванню для тих, хто займається бігом на шалені дистанції.

Ден Вальдшмідт "Будь кращою версією себе. Як звичайні люди стають видатними"

Ця книга – збірник правдивих і неймовірних історій абсолютно різних людей, які змогли досягти успіху. У ній ви знайдете розповіді спортсмена, ветерана Другої світової війни, шеф-кухаря, безпритульного чоловіка та інших людей, які зробили справжнє диво. Також у книзі є небанальні поради, які допоможуть змінити життя або просто надихнуть вас на нові досягнення у спорті, на роботі або в особистому житті.

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