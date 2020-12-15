Актуальная подборка мотивационных и просто красивых книг о спорте, которыми вдохновляются спортсмены и любители активного образа жизни. Сохраняйте в wish list, или делайте себе подарок к Новому году.

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Владимир Кличко, Штефани Билен "Управление вызовами"

Как применить спортивную стратегию в жизни и бизнесе.

Само название книги уже говорит про адаптивность информации к конкретному направлению. В своей книге Владимир Кличко описывает собственную методику управления вызовами F.A.C.E. The Challenge. Эту методику можно применить во всех сферах жизни: спорт, бизнес, карьера, обучение. Книга содержит также элементы автобиографии. Здесь можно найти не только практические советы, но и узнать больше о жизни чемпиона.

Эта книга для всех, кто интересуется саморазвитием, управлением вызовами в жизни и бизнесе, а также сильными историями успеха.

Мари Карачина "Never stop"

Эта книга поможет сделать первый шаг во вселенную бега. Это не инструкция по технике бега, это мотивация и вдохновение для тех, кто сомневается, не понимает, но хочет попробовать. В своей книге авторка рассказывает о начале ее любви к бегу, о том, как она преодолевала марафоны, зачем это людям, о жизненных трудностях и сложных отношения с окружающими. Эта книга говорит о том, что бег – это не просто вид спорта, это значительно больше, чем физическое упражнение.

Эрик Бертран Ларссен "Без жалости к себе. На пределе своих возможностей"

Эрик Бертран Ларссен – тренер профессиональных спортсменов, бизнесменов и бывший спецназовец. В книге он пишет о собственном пути к победам, сквозь призму своей жизни. Это как инструкция в виде простого рассказа о том, как можно избавиться от жалости к себе и расширить границы собственных возможностей.

Рассказ о терпении, целенаправленном движении, результативности и последовательности действий. Подойдет тем, кого очень интересует существенное саморазвитие за короткий промежуток времени.

Кристофер Макдуґал "Рожденные бежать. Движение к безграничным возможностям"

Стремясь возродить искусство движения, из научных лабораторий Гарварда автор отправляется в Северную Америку, к индейскому народу тараумара, представители которого без отдыха преодолевают даже 80-километровый марафон.

Это история о том, как началась новая эра в культуре бега. Здесь есть ответы на такие крутые вопросы: как заставить людей по-настоящему полюбить бег, почему так много людей ненавидят бег.

Скотт Джурек "Ешь правильно, беги быстро. Правила жизни ультрамарафонца"

Скотт Джурек – ультрамарафонец. Он соревнуется на дистанциях, которые гораздо больше марафонских. В своей книге Скотт рассказывает о начале пути и о том, как спорт стал философией его жизни, как он трансформировался и что этому способствовало. Здесь можно найти советы по технике бега и питанию для тех, кто занимается бегом на огромные дистанции.

Дэн Вальдшмидт "Будь лучше версией себя. Как обычные люди становятся выдающимися"

Эта книга – сборник правдивых и невероятных историй совершенно разных людей, которые смогли добиться успеха. В ней вы найдете рассказы спортсмена, ветерана Второй мировой войны, шеф-повара, бездомного мужчины и других людей, которые сделали настоящее чудо. Также в книге есть небанальные советы, которые помогут изменить жизнь или просто вдохновят вас на новые достижения в спорте, на работе или в личной жизни.

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