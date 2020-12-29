Якщо ви в новому році плануєте почати займатися спортом, саме час надихнутися хорошим мотивуючим фільмом. Ми підготували добірку цікавих кінострічок про спорт і силу духу людей, які писвятили своє життя досягненню нових цілей і висот.

Про спорт і спортсменів знято багато хороших фільмів, багато з яких засновані на реальних подіях. Нам було складно вибрати всього кілька з них, тому плануємо зробити ще одну добірку вже після Нового року.

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Чим добре дивитися такі фільми?

Кіно цієї тематики змушує глядача повірити в себе і в свої мрії, кинути виклик всьому звичному, підбадьоритися, знайти собі нове хобі. Деякі фільми добре переглядати з дітками.

Ну що, дивимося?

Тренер Картер (2005, Coach Carter)

Кіноісторія заснована на реальних подіях з життя тренера шкільної баскетбольної команди Кена Картера. Він вирішив кардинально змінити стан речей, пов'язаних з освітою спортсменів в неблагонадійному провінційному містечку. Як правило, спортсмени часто нехтують знаннями, і вчителі постійно закривають на це очі. Кен дав своїй команді установку перемогти в чемпіонаті, але брати участь в турнірі дозволив лише учням, які успішно справляються з навчанням, що саме по собі виявляється важким завданням. Під його керівництвом вчорашні наркомани / невдахи / вискочки стають переможними спортсменами. Це далося йому нелегко: безкомпромісні рішення, закритий зал для тренувань, страйки. Баскетбол в цьому фільмі – одне задоволення: в своєму дикому, запальному азарті і божевільній енергетиці гра виглядає на екрані цілком гідно. Рекомендуємо до перегляду з дітьми.

Невидима сторона (2009, The Blind Side)

Це дуже добра історія про темношкірого хлопця з неблагополучної сім'ї. Фільм заснований на реальних подіях, а всі персонажі мають прототипи. Майкл Оер не був обдарованим учнем, але мав видатні фізичні дані. Його нова прийомна мати вирішує допомогти йому стати професійним регбістом. Але щоб цього досягти, хлопчикові необхідно мати хороші оцінки у школі і вміти грати. Ні того, ні іншого у Майкла не було, але заради сім'ї він готовий наполегливо працювати над собою і йти до заповітної мети. Рекомендуємо до перегляду з дітьми.

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Тоня проти всіх (2017, I, Tonya)

Чорна комедія про спортсменку зі зламаною душею, заснована на реальних подіях першої американської фігуристки, яка освоїла потрійний аксель. Але байопік про Тоні Хардінг – далеко не історія про вольову перемогу над чужими забобонами і скепсисом, а розслідування справжніх причин скандальної історії чемпіонського падіння через людську підлість. Фігурне катання для глядачів – витончений вид спорту, учасники якого схожі на казкових фей: літають над блискучим льодом у сліпучих костюмах, і помахами своїх невидимих ​​крил вибивають з аудиторії сльози розчулення. Очевидно, що за усіма цими чарами стоять роки рабської праці на тренуваннях і незліченні падіння. Фільм про залаштунки красивого виду спорту.

Людина, яка змінила все (2011, Moneyball)

Фільм про бейсбольну команду "Окленд Атлетикс" і її генерального менеджера Біллі Біна.

Біллі Бін влаштувався менеджером однієї команди з бейсболу. Правда, хлопці-спортсмени, хоч і були талановиті, але пробитися у світ великого спорту не могли через обмежені фінансові можливості. Біллі знайомиться з одним перспективним математиком, який користуючись математичними формулами, пропонує новаторську схему розрахунку корисності гравців, виходячи з показників їх особистої статистики. Бін випробує теорію Бренда і, незважаючи на протести скаутів "Атлетикс", набирає команду з маловідомих або на перший погляд безперспективних гравців. Чим це все закінчилося? Дивіться у кінострічці.

Крихітка на мільйон (2004, Million Dollar Baby)

Незважаючи на легку назву, фільм залишає після себе похмурі думки. Але не подивитися цю картину – злочин. Це драма про офіціантку з провінційної закусочної, яка заснована на реальних подіях. Меггі Фіцджеральд харчується недоїдками в закладі, в якому працює, і тягне на собі матір і сестру. Френкі Данна – тренер з боксу, від якого відвернулася рідна дочка і пішов кращий учень. Френкі упертий, буркотливий, а Меггі цілеспрямована і наполеглива. Їх знайомить чарівний випадок. Її єдина віддушина – це боксерська груша і саме це хобі стає для неї порятунком. Рекомендуємо дивитися без дітей.

Кращі спортивні фільми – це фільми, що дозволяють кожному глядачеві повірити не тільки у власні сили, а й в самого себе. Якщо ви надихнулися на заняття спортом після перегляду, вам потрібно буде закупити спортінвентар та одяг для тренувань. Рекомендуємо оплачувати ваші спортивні покупки карткою від мобільного банку sportbank. За кожен чек ви отримуєте кешбек 10% і тим самим суттєво заощаджуєте на покупках.