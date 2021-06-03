Для того чтобы они были круглыми и упругими в любом возрасте, нужно выполнять упражнения. Эффективный комплекс показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Конечно, округлая и упругая попка – это упорный труд над собой, регулярные тренировки и контроль питания. Ягодичная мышца – одна из самых больших в организме, и нужно хорошо с ней поработать, чтобы был эффектный результат,

– отметила Самойлова.

Как сделать ягодицы упругими и красивыми

По словам тренера, первые изменения девушки замечают после 30-ти лет: ягодицы постепенно теряют мышечную массу и тонус. Также снижается естественная выработка коллагена – это влияет на упругость кожи. В возрасте от 30 до 40 лет ягодицы могут начать "провисать".

Но в наших силах поддерживать тонус ягодичных мышц как можно дольше. И тогда обтягивающие платья, юбки и короткие шорты будут смотреться на вас великолепно,

– добавила Евгения Самойлова.

Упругие ягодицы – это реально / Фото lifehacker

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Какие упражнения выполнять

Комплекс состоит из трех упражнений. Его необходимо выполнить в 3-4 круга.

Отведение бедра с резинкой в сторону и назад – по 20 раз на каждую ногу. В полуприседе разведение бедер с резинкой – 25 раз. Глубокий выпад назад с касанием рукой пола – по 15 раз на каждую ногу.

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