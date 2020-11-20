Выполняя упражнения на пресс, многие совершают ошибки, которые не позволяют добиться результата.

Самые распространенные из них озвучила фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Часто бывает так, что тренируешь пресс, а болит поясница, шея, копчик, а пресс вообще не чувствуешь! В упражнениях на пресс очень важна верная техника! – подчеркнула Федорищева.

Этих ошибок можно избежать, придерживаясь нескольких рекомендаций:

Лежа на спине, нужно подкручивать таз и убирать прогиб в пояснице – это поможет сделать поднятие ног . Для того чтобы ноги не напрягались, их можно положить на скамейку.

в пояснице – это . Для того чтобы ноги не напрягались, их можно положить на скамейку. Важно, чтобы шея не напрягалась во время упражнений: представьте, что ею вы зафиксировали яблоко. Не касайтесь подбородком к груди.⠀

Правильная техника – залог результата / Фото brainbuzz

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Поднимая корпус, не сводите локти вместе – это движение напрягает шею и подталкивает подбородок к груди. Локти асправьте в стороны и фиксируйте их положение с движением.

– это движение напрягает шею и подталкивает подбородок к груди. Локти асправьте в стороны и фиксируйте их положение с движением. Выполняя упражнения с подъемом ног, руки необходимо подкладывать под ягодицы, а поясницу прижимайте к полу, чтобы не было просветов.

Важно: не бросайте ноги на пол и не прогибайте поясницу под весом ног.