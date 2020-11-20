Вправи на прес: названо основні помилки під час тренування
Виконуючи вправи на прес, багато хто робить помилки, які не дозволяють домогтися результату.
Найпоширеніші з них озвучила фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.
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Часто буває так, що тренуєш прес, а болить поперек, шия, а прес взагалі не відчуваєш! У вправах на прес дуже важлива правильна техніка! – підкреслила Федорищева.
Цих помилок можна уникнути, дотримуючись кількох рекомендацій:
- Лежачи на спині, потрібно підкручувати таз і прибирати прогин у попереку – це допоможе зробити підняття ніг. Для того щоб ноги не напружувалися, їх можна покласти на лавку.
- Важливо, щоб шия не напружувалася під час вправ: уявіть, що нею ви зафіксували яблуко. Не торкайтеся підборіддям до грудей. ⠀
Правильна техніка – запорука результату / Фото brainbuzz
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- Піднімаючи корпус, не зводьте лікті разом – цей рух напружує шию і підштовхує підборіддя до грудей. Лікті розправки в боки і фіксуйте їх положення з рухом.
- Виконуючи вправи з підйомом ніг, руки необхідно підкладати під сідниці, а поперек притискайте до підлоги, щоб не було просвітів.
- Правильне дихання – важливий момент вправ на прес. На скорочення преса повинен бути видих через рот, на розслабленні – вдих через ніс. ⠀
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