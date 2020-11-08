Для того чтобы иметь красивый пресс, нужно регулярно выполнять упражнения. Также необходимо уделить внимание питанию, ведь только спорт не поможет избавиться жира на животе. Предлагаем вам программу эффективных тренировок для мышц пресса.

Как тренироваться, чтобы создать крепкий пресс , рассказывает спортсменка Екатерина Кононова в своем Instagram .

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Тем, кто занимается спортом дома, советуют иметь фитбол. Он понадобится для силовых упражнений и растяжки. Предлагаем вам попробовать комплекс для пресса с фитболом .



Для красивого пресса лучше выполнять статические упражнения / Фото atmo.by

Эти упражнения являются весьма непростыми, поэтому не забудьте разогреться перед ними. Однако новичкам не нужно бояться и можно смело выполнять комплекс.

Тренер обещает, что после некоторых упражнений ваши мышцы будут буквально "гореть огнем" .

Упражнения необходимо выполнять по кругу . Стандартно нужно сделать 3 подхода .



Нужно выполнять подъемы ног и скручивания / Фото Fitseven

Упражнения выполняют лежа. Во время тренировки держим фитбол согнутыми в коленях ногами.

Программа тренировки:

Скручивания – 20 повторов. Попеременно касаться локтем противоположного колена – 20 повторов. Объединяем два упражнения: скручивания, затем попеременные прикосновения – 10 повторов. Двойное скручивание: приближаем руки и колени друг к другу – 15 повторов. Диагональные прикосновения: выпрямляете ноги, держите фитбол стопами. Попеременно тянете руку к противоположной ноге. Повторяйте 15 раз.

Отдыхать между упражнениями можно не более 30 секунд . Между кругами можно отдохнуть до 2 минут .

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Видео, как выполнять упражнения: