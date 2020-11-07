Базовые упражнения на растяжку: как их правильно выполнять
Растяжка – обязательный этап подготовки к тренировкам в тренажерном зале, доме или на улице.
С каких базовых упражнений следует начать, и как правильно их выполнять, рассказывает Active 24.
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Active подобрал 5 вариантов растяжки с базовыми упражнениями, которые будут полезны как для спортсменов, так и для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
- Быстрая растяжка для всего тела, на которую понадобится всего 5 минут. Каждое упражнение из блока выполняется в течение 15 секунд. После такой подготовки, вы будете чувствовать себя легко, а тренировка пройдет без осложнений.
- Вторая тренировка состоит из простых, статических упражнений. На каждое из них отводится всего 15 секунд, а вся растяжка займет 5 минут.
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- Третья пятиминутная тренировка поможет вам растянуть основные группы мышц, приложив минимум усилий. На выполнения каждого упражнения уйдет всего 15 секунд.
- Четвертый блок упражнений подарит вашему телу легкость, избавит его от усталости и расслабит забитые мышцы. Упражнения очень просты и не требуют серьезных усилий. На всю растяжку вы потратите всего 6 минут.
- Пятая растяжка позволит вам расслабить спину. В блок входит 8 статических упражнений, благодаря которым вы сможете восстановить спину, снять напряжение и расслабить тело. На растяжку понадобится 8 минут.
Помните, что растяжка нужна абсолютно всем людям, заботящимся о своем здоровье и теле.
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