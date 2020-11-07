Растяжка – обязательный этап подготовки к тренировкам в тренажерном зале, доме или на улице.

С каких базовых упражнений следует начать, и как правильно их выполнять, рассказывает Active 24.

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Растяжка Обязательно нужна до и после тренировки. Это позволяет минимизировать риски травмироваться, улучшает выносливость, делает тело более гибким и здоровым.

Active подобрал 5 вариантов растяжки с базовыми упражнениями, которые будут полезны как для спортсменов, так и для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Быстрая растяжка для всего тела, на которую понадобится всего 5 минут. Каждое упражнение из блока выполняется в течение 15 секунд. После такой подготовки, вы будете чувствовать себя легко, а тренировка пройдет без осложнений.

Внимание! Для выполнения некоторых упражнений понадобится опора (стена или стул).

Вторая тренировка состоит из простых, статических упражнений. На каждое из них отводится всего 15 секунд, а вся растяжка займет 5 минут.

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Третья пятиминутная тренировка поможет вам растянуть основные группы мышц, приложив минимум усилий. На выполнения каждого упражнения уйдет всего 15 секунд.

Помните, что для выполнения растяжки нужна комфортная одежда, которая не будет ограничивать вас и сковывать движения.

Четвертый блок упражнений подарит вашему телу легкость, избавит его от усталости и расслабит забитые мышцы. Упражнения очень просты и не требуют серьезных усилий. На всю растяжку вы потратите всего 6 минут.

Пятая растяжка позволит вам расслабить спину. В блок входит 8 статических упражнений, благодаря которым вы сможете восстановить спину, снять напряжение и расслабить тело. На растяжку понадобится 8 минут.

Помните, что растяжка нужна абсолютно всем людям, заботящимся о своем здоровье и теле.