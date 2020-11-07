Розтяжка – обов'язковий етап підготовки до тренувань у тренажерному залі, вдома або на вулиці.

З яких базових вправ слід почати, і як правильно їх виконувати, розповідає Active 24.

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Розтяжка Обов'язково потрібна до та після тренування. Це дозволяє мінімізувати ризики травмуватися, покращує витривалість, робить тіло більш гнучким і здоровим.

Active підібрав 5 варіантів розтяжки з базовими вправами, які будуть корисні як для спортсменів, так і для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя.

Швидка розтяжка для всього тіла, на яку знадобиться лише 5 хвилин. Кожну вправа з блоку виконується протягом 15 секунд. Після такої підготовки, ви будете почувати себе легко, а тренування пройде без ускладнень.

Увага! Для виконання деяких вправ знадобиться опора (стіна або стілець).​

Друге тренування складається з простих, статичних вправ. На кожне з них відводиться всього 15 секунд, а вся розтяжка займе 5 хвилин.

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Третє п'ятихвилинне тренування допоможе вам розтягнути основні групи м'язів, приклавши мінімум зусиль. На виконання кожної вправи піде лише 15 секунд.

Пам'ятайте, що для виконання розтяжки потрібен комфортний одяг, який не буде обмежувати вас і сковувати рухи.

Четвертий блок вправ подарує вашому тілу легкість, позбавить його від втоми і розслабить забиті м'язи. Вправи дуже прості і не вимагають серйозних зусиль. На всю розтяжку ви витратите лише 6 хвилин.

П'ята розтяжка дозволить вам розслабити спину. До блоку входить 8 статичних вправ, завдяки яким ви зможете відновити спину, зняти напругу і розслабити тіло. На розтяжку знадобиться 8 хвилин.

Пам'ятайте, що розтяжка потрібна абсолютно всім людям, які піклуються про своє здоров'я і тілі.