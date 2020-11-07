Базові вправи на розтяжку: як їх правильно виконувати
Розтяжка – обов'язковий етап підготовки до тренувань у тренажерному залі, вдома або на вулиці.
З яких базових вправ слід почати, і як правильно їх виконувати, розповідає Active 24.
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Active підібрав 5 варіантів розтяжки з базовими вправами, які будуть корисні як для спортсменів, так і для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя.
- Швидка розтяжка для всього тіла, на яку знадобиться лише 5 хвилин. Кожну вправа з блоку виконується протягом 15 секунд. Після такої підготовки, ви будете почувати себе легко, а тренування пройде без ускладнень.
- Друге тренування складається з простих, статичних вправ. На кожне з них відводиться всього 15 секунд, а вся розтяжка займе 5 хвилин.
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- Третє п'ятихвилинне тренування допоможе вам розтягнути основні групи м'язів, приклавши мінімум зусиль. На виконання кожної вправи піде лише 15 секунд.
- Четвертий блок вправ подарує вашому тілу легкість, позбавить його від втоми і розслабить забиті м'язи. Вправи дуже прості і не вимагають серйозних зусиль. На всю розтяжку ви витратите лише 6 хвилин.
- П'ята розтяжка дозволить вам розслабити спину. До блоку входить 8 статичних вправ, завдяки яким ви зможете відновити спину, зняти напругу і розслабити тіло. На розтяжку знадобиться 8 хвилин.
Пам'ятайте, що розтяжка потрібна абсолютно всім людям, які піклуються про своє здоров'я і тілі.
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