Для того, щоб мати красивий прес, потрібно регулярно виконувати вправи. Також необхідно приділити увагу харчуванню, адже тільки спорт не допоможе позбутися жиру на животі. Пропонуємо вам програму ефективних тренувань для м'язів пресу.

Як тренуватися, щоб отримати міцний прес, розповідає спортсменка Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Тим, хто займається спортом вдома, радять мати фітбол. Він знадобиться для силових вправ і розтяжки. Пропонуємо вам спробувати комплекс для пресу з фітболом.



Для красивого пресу найкраще виконувати статичні вправи / Фото atmo.by

Ці вправи є досить непростими, тому не забудьте розігрітися перед ними. Однак новачкам не потрібно боятися й можна сміливо виконувати комплекс.

Тренерка обіцяє, що після деяких вправ ваші м'язи будуть буквально '"горіти вогнем".

Вправи необхідно виконувати по колу. Стандартно потрібно зробити 3 підходи.



Потрібно виконувати підіймання ніг і скручування / Фото Fitseven

Вправи виконують лежачи. Під час тренування тримаємо фітбол зігнутими в колінах ногами.

Програма тренування:

Скручування – 20 повторів. Поперемінно торкатися ліктем протилежного коліна – 20 повторів. Об'єднуємо дві вправи: скручування, потім поперемінні доторки – 10 повторів. Подвійне скручування: наближаємо руки й коліна одне до одного – 15 повторів. Діагональні доторки: випрямляєте ноги, тримаєте фітбол стопами. Поперемінно тягнете руку до протилежної ноги. Повторюйте 15 разів.

Відпочивати між вправами можна не більше 30 секунд. Між колами можна перепочити до 2 хвилин.

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Перегляньте відео, як виконувати вправи: