Комплекс упражнений от сутулости для любого возраста: почувствуйте облегчение, выровняв спину
Этот простой домашний комплекс позволит исправить осанку с минимальными усилиями. Проблемы со спиной знакомы людям разного возраста и профессий.
Эти упражнения можно повторять в любое удобное время. Про тренировки для спины сообщает диетолог и тренер olesya_vil_ в своем Instagram.
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Для выполнения упражнений вам понадобится полотенце, длинный шарф, эластичный бинт или специальная спортивная резинка.
Эти упражнения просты и эффективны / Фото hochu.ua
Упражнение 1
Возьмите полотенце в руки так, чтобы было комфортно. Важно не чувствовать боль во время выполнения упражнений.
Отводите прямые руки с полотенцем за голову, затем возвращайте назад. Выполняйте упражнение медленно.
Повторите 20 раз.
Упражнение 2
Выполняйте без полотенца. Поднимите руки вверх. Медленно сводите лопатки вместе, руки двигаются к потолку. Затем максимально опускайте лопатки вниз.
Старайтесь не шевелить руками при выполнении этого упражнения – двигаются только лопатки. Повторите 20 раз.
От здоровья спины зависит состояние всего организма / Фото 1Gai
Упражнение 3
Поднимите руки вверх, сложите их в замок и отведите в правый бок до сгибания локтя. Заведите руки за голову. Рукой, что внизу, тяните верхнюю руку также вниз. Головой нажимайте на руку. Задержитесь в такой позиции на 20-30 секунд, а затем поменяйте руки.
Выполните 5 раз в каждую сторону.
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Упражнение 4
Встаньте на четвереньки. Отведите таз максимально назад. Жмите руками на коврик и вытягивайте лопатки. Задержитесь в такой позиции на минуту.
Этот простой комплекс могут выполнять люди любого возраста и комплекции.
Посмотрите видео с инструкциями к упражнениям:
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