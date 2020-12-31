Этот простой домашний комплекс позволит исправить осанку с минимальными усилиями. Проблемы со спиной знакомы людям разного возраста и профессий.

Эти упражнения можно повторять в любое удобное время. Про т ренировки для спины сообщает диетолог и тренер olesya_vil_ в своем Instagram.

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Для выполнения упражнений вам понадобится полотенце, длинный шарф, эластичный бинт или специальная спортивная резинка.



Эти упражнения просты и эффективны / Фото hochu.ua

Упражнение 1

Возьмите полотенце в руки так, чтобы было комфортно. Важно не чувствовать боль во время выполнения упражнений.

Отводите прямые руки с полотенцем за голову, затем возвращайте назад. Выполняйте упражнение медленно.

Повторите 20 раз.

Упражнение 2

Выполняйте без полотенца. Поднимите руки вверх. Медленно сводите лопатки вместе, руки двигаются к потолку. Затем максимально опускайте лопатки вниз.

Старайтесь не шевелить руками при выполнении этого упражнения – двигаются только лопатки. Повторите 20 раз.



От здоровья спины зависит состояние всего организма / Фото 1Gai

Упражнение 3

Поднимите руки вверх, сложите их в замок и отведите в правый бок до сгибания локтя. Заведите руки за голову. Рукой, что внизу, тяните верхнюю руку также вниз. Головой нажимайте на руку. Задержитесь в такой позиции на 20-30 секунд, а затем поменяйте руки.

Выполните 5 раз в каждую сторону.

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Упражнение 4

Встаньте на четвереньки. Отведите таз максимально назад. Жмите руками на коврик и вытягивайте лопатки. Задержитесь в такой позиции на минуту.

Этот простой комплекс могут выполнять люди любого возраста и комплекции.