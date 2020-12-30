Эту разновидность йоги нередко практикуют на групповых занятиях. Но попробуйте выполнить практику парной йоги дома. Тренируйтесь вместе с детьми, мужем или женой, соседями или друзьями.

Парная йога позволяет глубже проработать мышцы и растянуть тело. Видеоинструкцию для практики предлагает блог yoga.sequencing в инстаграм.

Актуально: С чего начать тренировки дома: советы для новичков от известного фитнес-тренера

Предлагаем динамическую экспресс-тренировку для двоих.



Акройога – йога, которая предусматривает практику вдвоем / Фото Slavyoga

Парные приседания

Станьте спиной друг к другу, держитесь руками, которые согнуты в локтях. Медленно приседайте, старайтесь отвести ноги как можно дальше от тела и найти опору в спине партнера.

Велосипед вдвоем

Выполняйте привычное упражнение "велосипед". Но при этом упирайтесь ступнями в ступни партнера. Так увеличивается нагрузка на мышцы.

Подъем ног

Лягте на спину. Партнер стоит позади вас, у головы. Поднимайте согнутые ноги вверх, а помощник пусть с силой направляет их обратно. Повторяйте 10-15 раз.



Парные тренировки помогают лучше проработать все тело / Фото tochka.net

Передача предмета

Для этого упражнения вам понадобится специальный тренировочный блок, или любой другой небольшой предмет весом около килограмма.

Сядьте на пол, спиной друг к другу. Поднимите ноги, согнутые в коленях, удерживайте их с помощью мышц пресса. Руками передавайте друг другу предмет, удерживая при этом ноги в воздухе.

Давать "пять"

Станьте в позицию для отжимания, лицом друг к другу. Поочередно давайте друг другу "пять" или пожимайте руки.

Проверьте себя: Правильно ли вы худеете: врач назвала перечень распространенных ошибок, которые мешают сбросить вес

Модифицированная ласточка

Встаньте на руки, а помощник пусть держит ваши ноги в воздухе. Поднимайте одну руку, задержитесь в такой позиции, опускайте. Затем поднимайте другую руку.