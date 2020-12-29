Даже если вы никогда не тренировались, всегда можно начать свой путь к здоровому телу и хорошему самочувствию. Рассказываем, как тренироваться в домашних условиях и на что обратить внимание новичкам.

От занятий дома нас обычно отвлекают домашние дела, расслабленная атмосфера, дети, телевизор. А также неуверенность в своих силах. О том, как преодолеть ее, сообщает фитнес-тренер Татьяна Федорищева .

Интересно: Кубики на животе: названы три правила рельефного пресса

Выберите место



Новичкам лучше тренироваться перед зеркалом / Фото Rtp-news

Найдите в своей квартире пространство площадью 2 на 2 метра. Если есть большое зеркало – прекрасно тренироваться перед ним, чтобы следить за своим телом во время выполнения упражнений. Когда будете уверены в своей технике, зеркало можно убрать.

Нужен ли инвентарь

Существуют программы тренировок без инвентаря. Используйте вес своего тела для силовых упражнений. Можно не только выполнять большое количество упражнений с собственным весом, но и даже постепенно увеличивать нагрузку.

План тренировок

Обязательно сделайте план тренировок. Для новичков вполне достаточно 3-4 тренировок в неделю по 30-40 минут.



Эффективно тренироваться можно и в домашних условиях / Фото Championat

Обращайте внимание на проработку всего тела! "Проблемные зоны" и так уйдут с общим снижением жировой прослойки и появлением тонуса мышц, – советует тренер.

Ознакомьтесь с техникой выполнения упражнений

Перед тем, как начинать тренировки, ознакомьтесь с техникой выполнения базовых упражнений. Это могут быть выпады, отжимания, приседания и т. Попробуйте снять себя на видео, а затем корректировать движения. Постепенно мышцы привыкнут к правильному положению тела во время упражнений.

По теме: Как сделать идеальную талию: назван единственный способ

Не торопитесь



Выполняйте упражнения медленно и слушайте свое тело / Фото Bloggers Club

Сначала новички сталкиваются со слабой выносливостью и низким тонусом мышц. Поэтому вам сложно будет выполнить тренировку на все 100%. Выбирайте упражнения и выполняйте их в медленном темпе, не делайте упражнения в связке, со сложными комбинациями движений.

Слушайте свое тело и постепенно увеличивайте нагрузку, когда мышцы будут готовы к этому.