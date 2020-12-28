Кубики на животе: названы три правила рельефного пресса
Если вы хотите иметь не только идеальную фигуру, но и рельефный пресс – нужно учесть несколько условий и нюансов.
Три правила рельефного пресса назвала фитнес-тренер с никнеймом fat killers в Instagram.
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Три правила рельефного пресса
Правило №1
Правильное употребление углеводов.
Если полностью отказаться от углеводов – это очистит организм, однако человек будет чувствовать себя усталым, вялым и расшатанным. Углеводы должны быть для правильного функционирования мозга и центральной нервной системы. Помните, что в рационе должен быть баланс. Например, углеводы лучше утром и после тренировки.
Правило №2
Употребляйте больше жира.
Именно жиры помогают обуздать голод, потому что организму нужно больше времени для расщепления, использования или хранения жиров, – пояснила тренер.
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Для того чтобы иметь рельефный пресс, нужно соблюдать три правила / Фото vimo
Правило №3
Употребляйте овощи вместо фруктов. Помните, что фрукты содержат много сахара, а он является углеводом. Например, в одном яблоке – 125 Ккал и 25 г углеводов, в большом красном перце – 40 Ккал и 5 г углеводов.
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