Если вы хотите иметь не только идеальную фигуру, но и рельефный пресс – нужно учесть несколько условий и нюансов.

Три правила рельефного пресса назвала фитнес-тренер с никнеймом fat killers в Instagram.

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Три правила рельефного пресса

Правило №1

Правильное употребление углеводов.

Если полностью отказаться от углеводов – это очистит организм, однако человек будет чувствовать себя усталым, вялым и расшатанным. Углеводы должны быть для правильного функционирования мозга и центральной нервной системы. Помните, что в рационе должен быть баланс. Например, углеводы лучше утром и после тренировки.

Правило №2

Употребляйте больше жира.

Именно жиры помогают обуздать голод, потому что организму нужно больше времени для расщепления, использования или хранения жиров, – пояснила тренер.

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Для того чтобы иметь рельефный пресс, нужно соблюдать три правила / Фото vimo

Правило №3

Употребляйте овощи вместо фруктов. Помните, что фрукты содержат много сахара, а он является углеводом. Например, в одном яблоке – 125 Ккал и 25 г углеводов, в большом красном перце – 40 Ккал и 5 г углеводов.