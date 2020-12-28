Как сделать идеальную талию: назван единственный способ
Для того чтобы получить тонкую талию, нужно правильно питаться и заниматься физическими нагрузками.
Приемы позволят иметь идеальное тело, рассказала фитнес-тренер с никнеймом fat killers в своем Instagram.
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Ваша фигура – генетика и природные физиологические данные, которые подлежат коррекции спортом и питанием, но не сплошь-зеркальным изменениям, – отметила fat killers.
Как подчеркнуть талию
- Не пытайтесь убрать жир с боков, живота или поясницы – жировые отложения не уходят локально. Во время похудения процессы происходят по всему организму, а не отдельно ноги, руки, живот и т.д.
- Когда вы приходите в зал сразу говорите тренеру, что вам нужно избавиться от лишних килограммов, а не "похудеть в боках или животе".
- Не качайте пресс до посинения.
Тонкая талия – результат правильного рациона и физической активности / Фото fiteria
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- Не тренируйте косые и боковые мышцы с нагрузкой.
- Помните, что талия кажется уже, когда большие ягодицы и широкая спина. Поэтому увеличивайте нагрузку на широчайшую мышцу спины, ягодицы и плечи.
Для подчеркивания талии, нужно максимально убрать жировые отложения, увеличить нагрузку на крупные мышечные группы, увеличить время кардио для сжигания килокалорий. Чем больше прокачка пресса – тем больше сантиметров будете иметь в талии за счет роста мышц, которые останутся под жирком, – пояснила фитнес-тренер.
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