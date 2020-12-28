Для того чтобы получить тонкую талию, нужно правильно питаться и заниматься физическими нагрузками.

Приемы позволят иметь идеальное тело, рассказала фитнес-тренер с никнеймом fat killers в своем Instagram.

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Ваша фигура – генетика и природные физиологические данные, которые подлежат коррекции спортом и питанием, но не сплошь-зеркальным изменениям, – отметила fat killers.

Как подчеркнуть талию

Не пытайтесь убрать жир с боков, живота или поясницы – жировые отложения не уходят локально. Во время похудения процессы происходят по всему организму, а не отдельно ноги, руки, живот и т.д.

– жировые отложения не уходят локально. Во время похудения процессы происходят по всему организму, а не отдельно ноги, руки, живот и т.д. Когда вы приходите в зал сразу говорите тренеру, что вам нужно избавиться от лишних килограммов , а не "похудеть в боках или животе".

, а не "похудеть в боках или животе". Не качайте пресс до посинения.

Тонкая талия – результат правильного рациона и физической активности / Фото fiteria

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Не тренируйте косые и боковые мышцы с нагрузкой.

с нагрузкой. Помните, что талия кажется уже, когда большие ягодицы и широкая спина. Поэтому увеличивайте нагрузку на широчайшую мышцу спины, ягодицы и плечи.

Для подчеркивания талии, нужно максимально убрать жировые отложения, увеличить нагрузку на крупные мышечные группы, увеличить время кардио для сжигания килокалорий. Чем больше прокачка пресса – тем больше сантиметров будете иметь в талии за счет роста мышц, которые останутся под жирком, – пояснила фитнес-тренер.