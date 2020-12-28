Для того щоб отримати тонку талію, потрібно правильно харчуватися та займатися фізичними навантаженнями.

Які прийоми дозволять мати ідеальне тіло, розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers у своєму Instagram.

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Ваша фігура – генетика і природні фізіологічні дані, які підлягають корекції спортом і харчуванням, але не суцільно-дзеркальним змінам, – зазначила fat killers.

Як підкреслити талію

Не намагайтеся прибрати жир з боків, живота чи поясниці – жирові відкладення не йдуть локально. Під час схуднення процеси відбуваються по всьому організму, а не окремо ноги, руки, живіт і т.д.

– жирові відкладення не йдуть локально. Під час схуднення процеси відбуваються по всьому організму, а не окремо ноги, руки, живіт і т.д. Коли ви приходите у тренажерний зал, одразу кажіть тренеру, що вам потрібно позбутися зайвих кілограмів , а не "схуднути в боках чи животі".

, а не "схуднути в боках чи животі". Не качайте прес до посиніння.

Тонка талія – результат правильного раціону та фізичної активності / Фото fiteria

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Не тренуйте косі і бокові м'язи з навантаженням.

з навантаженням. Пам'ятайте, що талія здається вужчою, коли великі сідниці і широка спина. Тому збільшуйте навантаження на найширший м'яз спини, сідниці і плечі.

Для підкреслення талії – треба максимально прибрати жирові відкладення, збільшити навантаження на великі м'язові групи, збільшити час кардіо для спалення кілокалорій. Чим більша прокачка пресу – тим більше сантиметрів матимете в талії, за рахунок росту м'язів, які залишаться під жирком, – пояснила фітнес-тренерка.