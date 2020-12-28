Кубики на животі: названі три правила рельєфного пресу
Якщо ви хочете мати не лише ідеальну фігуру, але й рельєфний прес – потрібно врахувати кілька умов та нюансів.
Три правила рельєфного пресу назвала фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.
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Три правила рельєфного пресу
Правило №1
Правильне вживання вуглеводів.
Якщо повністю відмовитися від вуглеводів – це очистить організм, проте людина відчуватиме себе втомленою, млявою і розхитаною. Вуглеводи повинні бути для правильного функціонування мозку і центральної нервової системи. Пам'ятайте, що в раціоні має бути баланс. Наприклад, вуглеводи краще вранці і після тренування.
Правило №2
Вживайте більше жиру.
Саме жири допомагають приборкати голод, тому що організму потрібно більше часу для розщеплення, використання або зберігання жирів, – пояснила тренерка.
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Для того щоб мати рельєфний прес, потрібно дотримуватися трьох правил / Фото vimo
Правило №3
Вживайте овочі замість фруктів. Пам'ятайте, що фрукти містять багато цукру, а він є вуглеводом. Наприклад, у одному яблоці – 125 Ккал і 25 г вуглеводів, у великому червоному перці – 40 Ккал і 5 г вуглеводів.
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