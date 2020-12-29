Навіть якщо ви ніколи не тренувалися, завжди можна розпочати свій шлях до здорового тіла і хорошого самопочуття. Розповідаємо, як тренуватися в домашніх умовах і на що звернути увагу новачкам.

Від занять вдома нас зазвичай відволікають хатні справи, розслаблена атмосфера, діти, телевізор. А також невпевненість у своїх силах. Про те, як подолати її, повідомляє фітнес-тренерка Тетяна Федорищева.

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Оберіть місце



Новачкам краще тренуватися перед дзеркалом / Фото Rtp-news

Знайдіть у своїй квартирі простір площею 2 на 2 метри. Якщо маєте велике дзеркало – чудово тренуватися перед ним, щоб слідкувати за своїм тілом під час виконання вправ. Коли будете впевнені у своїй техніці, дзеркало можна прибрати.

Чи потрібен інвентар

Існують програми тренувань без інвентаря. Використовуйте вагу свого тіла для силових вправ. Можна не тільки виконувати дуже багато вправ з власною вагою, а й навіть поступово збільшувати навантаження.

План тренувань

Обов'язково зробіть план тренувань. Для новачків цілком достатньо 3-4 тренувань на тиждень, тривалістю 30-40 хвилин.



Ефективно тренуватися можна і в домашніх умовах / Фото Championat

Звертайте увагу на пропрацювання всього тіла! "Проблемні зони" і так підуть із загальним зниженням жирового прошарку і появою тонусу м'язів, – радить тренерка.

Ознайомтеся з технікою виконання вправ

Перед тим, як починати тренування, ознайомтеся з технікою виконання базових вправ. Це можуть бути випади, віджимання, присідання тощо. Спробуйте зняти себе на відео, а потім коригувати рухи. Поступово м'язи звикнуть до правильного положення тіла під час вправ.

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Не поспішайте



Виконуйте вправи повільно та слухайте своє тіло / Фото Bloggers Club

Спершу новачки зіштовхуються зі слабкою витривалістю та низьким тонусом м'язів. Тому вам складно буде виконати тренування на всі 100%. Обирайте вправи та виконуйте їх у повільному темпі, не робіть вправи у зв'язці, зі складними комбінаціями рухів.

Слухайте своє тіло і поступово збільшуйте навантаження, коли м'язи будуть готові до цього.

Чим замінити складні вправи, дивіться у відео: