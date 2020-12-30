Цей різновид йоги нерідко практикують на групових заняттях. Але спробуйте виконати практику парної йоги вдома. Тренуйтеся разом з дітьми, чоловіком або дружиною, сусідами чи друзями.

Парна йога дає змогу глибше пропрацювати м'язи та розтягнути тіло. Відеоінструкцію для практики пропонує блог yoga.sequencing в інстаграм.

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Акройога – йога, що передбачає практику удвох / Фото Slavyoga

Парні присідання

Станьте спинами один до одного, тримайтеся руками, що зігнуті в ліктях. Повільно присідайте, намагайтеся відвести ноги якомога далі від тіла і знайти опору в спині партнера.

Велосипед удвох

Виконуйте звичну вправу "велосипед". Але при цьому впирайтеся ступнями у ступні партнера. Так збільшується навантаження на м'язи.

Підіймання ніг

Ляжте на спину. Партнер стоїть позаду вас, біля голови. Підіймайте зігнуті ноги вгору, а помічник нехай з силою направляє їх назад. Повторюйте 10-15 разів.



Парні тренування допомагають краще пропрацювати усе тіло / Фото tochka.net

Передавання предмета

Для цієї вправи вам знадобиться спеціальний тренувальний блок, або будь-який інший невеликий предмет вагою близько кілограма.

Сядьте на підлогу, спинами один до одного. Підійміть ноги, зігнуті в колінах, утримуйте їх за допомогою м'язів пресу. Руками передавайте один одному предмет, утримуючи при цьому ноги в повітрі.

Давати "п'ять"

Станьте в позицію для віджимання, обличчям один до одного. Почергово давайте один одному "п'ять" або потискайте руки.

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Модифікована ластівка

Станьте на руки, а помічник нехай тримає ваші ноги у повітрі. Підіймайте одну руку, затримайтеся у такій позиції, опускайте. Потім підіймайте другу руку.

Перегляньте відео, як правильно виконувати вправи: