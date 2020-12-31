Цей простий домашній комплекс дасть змогу виправити поставу з мінімальними зусиллями. Проблеми зі спиною знайомі людям різного віку та професій.

Ці вправи можна повторювати в будь-який зручний час. Про тренування для спини повідомляє дієтологиня та тренерка olesya_vil_ у своєму Instagram.

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Для виконання вправ вам знадобиться рушник, довгий шарф, еластичний бинт або спеціальна спортивна резинка.



Ці вправи є простими та ефективними / Фото hochu.ua

Вправа 1

Візьміть рушник в руки так, щоб було комфортно. Важливо не відчувати біль під час виконання вправ.

Відводьте прямі руки з рушником за голову, потім повертайте назад. Виконуйте вправу повільно.

Повторіть 20 разів.

Вправа 2

Виконуйте без рушника. Підійміть руки вгору. Повільно зводьте лопатки разом, руки рухаються до стелі. Потім максимально опускайте лопатки донизу.

Старайтеся не рухати руками при виконанні цієї вправи – рухаються тільки лопатки. Повторіть 20 разів.



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Вправа 3

Підійміть руки вгору, складіть їх в замок та відведіть в правий бік до згинання ліктя. Заведіть руки за голову. Рукою, що внизу, тягніть верхню руку також донизу. Головою натискайте на руку. Затримайтеся у такій позиції на 20-30 секунд, а потім поміняйте руки.

Виконайте 5 разів у кожен бік.

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Вправа 4

Станьте на карачки. Відведіть таз максимально назад. Тисніть руками на коврик і витягуйте лопатки. Затримайтеся у такій позиції на хвилину.

Цей простий комплекс можуть виконувати люди будь-якого віку і комплекції.

Подивіться відео з інструкцією до вправ: