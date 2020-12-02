Избавиться от целлюлита без тренировок почти невозможно. Любой результат массажа и диеты будет краткосрочным, если не закрепить его спортом.

Вариант тренировки против целлюлита предлагает Active 24 .

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Все упражнения можно выполнять по кругу – начинайте с одного раза, далее увеличивайте количество кругов.

Приседания



Приседания – одно из самых популярных упражнений против целлюлита / Фото Gastronom

Втяните живот, поставьте ноги параллельно полу. Помните о коленях : они должны "смотреть" вперед, иначе есть риск травм и повреждений .

Приседайте минимум 15 раз .

Встать на цыпочки



Это упражнение против целлюлита достаточно эффективно / Фото hochu.ua

Присядьте с широко расставленными ногами. Колени поверните наружу . По очереди ставьте на цыпочки одну ногу , а потом вторую. Выполните 15 раз на каждую ногу .

Растяжение бедра

Начальная позиция – сидя на полу. Одну ногу вытяните, другую – согните в колене . Поставьте стопу согнутой ноги у бедра вытянутой. Тянитесь корпусом вперед , растягивая бедро. Затем поменяйте ноги.

Выполните 10 раз на каждую ногу .

Подъем ног



Подъем ног тренирует бедра и ягодицы / Фото ivona.bigmir.net

Встаньте на руки и колени. Поочередно поднимайте ногу вверх, тяните пятку назад и вверх . Выполните по 10-15 раз на каждую ногу.

Подтягивайте ногу к груди

Лежа на спине, правую ногу поставьте на левое колено. Левое бедро обеими руками подтяните к себе . Задержитесь в этой позе на 20 секунд .

Повторите 4 раза на каждую ногу .

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В завершение – прыжки на скакалке . Чем дольше вы будете прыгать, тем лучше.

Прыжки являются хорошим видом кардионагрузки . Также они улучшают движение лимфы в организме, что способствует избавлению от целлюлита.