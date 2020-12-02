Ворог целюліту: варіант тренування для красивих ніг
Позбутися целюліту без тренувань майже неможливо. Будь-який результат масажу й дієти буде короткостроковим, якщо не закріпити його спортом.
Варіант тренування проти целюліту пропонує Active 24.
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Усі вправи можна виконувати по колу – починайте з одного разу, далі збільшуйте кількість кіл.
Присідання
Присідання – одна з найпопулярніших вправ проти целюліту / Фото Gastronom
Втягніть живіт, поставте ноги паралельно до підлоги. Пам'ятайте про коліна: вони повинні "дивитися" вперед, інакше є ризик травм і пошкоджень.
Присідайте щонайменше 15 разів.
Ставайте навшпиньки
Ця вправа проти целюліту є досить ефективною / Фото hochu.ua
Присядьте з широко розставленими ногами. Коліна поверніть назовні. По черзі ставте навшпиньки одну ногу, а потім другу. Виконайте 15 разів на кожну ногу.
Розтягування стегна
Початкова позиція – сидячи на підлозі. Одну ногу витягніть, іншу – зігніть в коліні. Поставте стопу зігнутої ноги біля стегна витягнутої. Тягніться корпусом вперед, розтягуючи стегно. Потім поміняйте ноги.
Виконайте 10 разів на кожну ногу.
Підіймання ніг
Підіймання ніг тренує стегна та сідниці / Фото ivona.bigmir.net
Станьте на руки й коліна. Почергово підіймайте ногу догори, тягніть п'яту назад і вгору. Виконайте по 10-15 разів на кожну ногу.
Підтягуйте ногу до грудей
Лежачи на спині, праву ногу поставте на ліве коліно. Ліве стегно обома руками підтягніть до себе. Затримайтеся в цій позі на 20 секунд.
Повторіть 4 рази на кожну ногу.
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На завершення – стрибки на скакалці. Чим довше ви будете стрибати, тим краще.
Стрибки є хорошим різновидом кардіонавантаження. Також вони покращують рух лімфи в організмі, що сприяє позбавленню від целюліту.
Як навчитися правильно стрибати на скакалці, перегляньте тут:
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