Позбутися целюліту без тренувань майже неможливо. Будь-який результат масажу й дієти буде короткостроковим, якщо не закріпити його спортом.

Варіант тренування проти целюліту пропонує Active 24.

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Усі вправи можна виконувати по колу – починайте з одного разу, далі збільшуйте кількість кіл.

Присідання



Присідання – одна з найпопулярніших вправ проти целюліту / Фото Gastronom

Втягніть живіт, поставте ноги паралельно до підлоги. Пам'ятайте про коліна: вони повинні "дивитися" вперед, інакше є ризик травм і пошкоджень.

Присідайте щонайменше 15 разів.

Ставайте навшпиньки



Ця вправа проти целюліту є досить ефективною / Фото hochu.ua

Присядьте з широко розставленими ногами. Коліна поверніть назовні. По черзі ставте навшпиньки одну ногу, а потім другу. Виконайте 15 разів на кожну ногу.

Розтягування стегна

Початкова позиція – сидячи на підлозі. Одну ногу витягніть, іншу – зігніть в коліні. Поставте стопу зігнутої ноги біля стегна витягнутої. Тягніться корпусом вперед, розтягуючи стегно. Потім поміняйте ноги.

Виконайте 10 разів на кожну ногу.

Підіймання ніг



Підіймання ніг тренує стегна та сідниці / Фото ivona.bigmir.net

Станьте на руки й коліна. Почергово підіймайте ногу догори, тягніть п'яту назад і вгору. Виконайте по 10-15 разів на кожну ногу.

Підтягуйте ногу до грудей

Лежачи на спині, праву ногу поставте на ліве коліно. Ліве стегно обома руками підтягніть до себе. Затримайтеся в цій позі на 20 секунд.

Повторіть 4 рази на кожну ногу.

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На завершення – стрибки на скакалці. Чим довше ви будете стрибати, тим краще.

Стрибки є хорошим різновидом кардіонавантаження. Також вони покращують рух лімфи в організмі, що сприяє позбавленню від целюліту.

Як навчитися правильно стрибати на скакалці, перегляньте тут: