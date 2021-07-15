Мечтаете о стройных подтянутых ножках, но мышцы на внутренней стороне бедра не дают вам приблизиться к цели? Фитнес-тренер Катя Качан подготовила комплекс упражнений, которые помогут эффективно проработать проблемную часть ног. Сохраняйте видео с тренировкой и занимайтесь дома.

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Тренировка на внутреннюю часть бедра

Плие: 30 секунд

Плие с пружинками: 30 секунд

Приведение левой ноги: 30 секунд

Приведение правой ноги: 30 секунд

Приведение с пружинками: по 30 секунд на каждую ногу;

Сведение ног лежа: 30 секунд;

Сведение ног с пружинками: 30 секунд.

Все упражнения нужно выполнять по 30 секунд с отдыхом между ними 10 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между подходами.