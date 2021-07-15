Мрієте про стрункі підтягнуті ніжки, але м'язи на внутрішній стороні бедра не дають вам наблизитися до мети? Фітнес-тренерка Катя Качан підготувала комплекс вправ, які допоможуть ефективно пропрацювати проблемну частину ніг. Зберігайте відео з тренуванням та займайтеся вдома.

І ще Сет енергійних вправ для тренування на свіжому повітрі: відео

Тренування на внутрішню частину бедра

Пліє: 30 секунд;

Пліє з пружинками: 30 секунд;

Приведення лівої ноги: 30 секунд;

Приведення правої ноги: 30 секунд;

Приведення з пружинками: по 30 секунд на кожну ногу;

Зведення ніг лежачи: 30 секунд;

Зведення ніг з пружинками: 30 секунд.

Усі вправи потрібно виконувати по 30 секунд з відпочинком між ними 10 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між підходами.

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