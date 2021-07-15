Мрієте про стрункі підтягнуті ніжки, але м'язи на внутрішній стороні бедра не дають вам наблизитися до мети? Фітнес-тренерка Катя Качан підготувала комплекс вправ, які допоможуть ефективно пропрацювати проблемну частину ніг. Зберігайте відео з тренуванням та займайтеся вдома.
І ще Сет енергійних вправ для тренування на свіжому повітрі: відео
Тренування на внутрішню частину бедра
Пліє: 30 секунд;
Пліє з пружинками: 30 секунд;
Приведення лівої ноги: 30 секунд;
Приведення правої ноги: 30 секунд;
Приведення з пружинками: по 30 секунд на кожну ногу;
Зведення ніг лежачи: 30 секунд;
Зведення ніг з пружинками: 30 секунд.
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