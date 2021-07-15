Літом хочеться якомога більше часу проводити за межами задушливих приміщень. Не варто відмовляти собі в цьому навіть під час занять спортом. Тренер Роман Смідюк показав кругове енергійне тренування з універсальними вправами, які під силу кожному. Гайда тренуватися разом!
І ще 4 щоденні вправи для покращення постави
Комплекс вправ для кругового тренування
Частина 1
- Стрибок в довжину з розворотом на 90 градусів + стрибок з приземленням не одну ногу: по 7 повторень на кожну сторону;
- Зміна ніг в упорі лежачи + скручування коліна всередину: 12 повторень на кожну сторону;
- Стрибок з двох ніг + приземлення на одну ногу: 14 повторень;
- Розвороти корпусу в упорі лежачи: 20 повторень.
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Частина 2
- Бурпі + стрибок на височину: 4 підходи по 10 повторень.
Вдалого тренування!