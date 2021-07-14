Як говорить фітнес-тренер Кирило Торос, через неправильну поставу з'являється багато інших проблем й болячок. Та що там казати, навіть живіт з'являється через порушену поставу. Тому міцна спина – це не просто красиво, але й здорово. Спортсмен показав 4 вправи, які потрібно робити щодня хоча б впродовж тижня, аби побачити зміни.

Важливо Як та навіщо стежити за пульсом під час тренувань

Комплекс для покращення постави

Підйом корпуса з положення лежачи на животі: 3 підходи по 14 повторень;

3 підходи по 14 повторень; Човник з махом руками: 3 підходи по 14 повторень;

3 підходи по 14 повторень; Тяга в нахилі: 3 підходи по 14 повторень;

3 підходи по 14 повторень; Лежання на валику: 3 підходи по 30 секунд.

Що важливо при виконанні вправ

Вправи робіть одну за одною;

Виконуйте усе повільно, без різких рухів;

Не забувайте про дихання, дихання не затримуйте;

Займайтеся раз в день.

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