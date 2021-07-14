Як говорить фітнес-тренер Кирило Торос, через неправильну поставу з'являється багато інших проблем й болячок. Та що там казати, навіть живіт з'являється через порушену поставу. Тому міцна спина – це не просто красиво, але й здорово. Спортсмен показав 4 вправи, які потрібно робити щодня хоча б впродовж тижня, аби побачити зміни.
Важливо Як та навіщо стежити за пульсом під час тренувань
Комплекс для покращення постави
- Підйом корпуса з положення лежачи на животі: 3 підходи по 14 повторень;
- Човник з махом руками: 3 підходи по 14 повторень;
- Тяга в нахилі: 3 підходи по 14 повторень;
- Лежання на валику: 3 підходи по 30 секунд.
Що важливо при виконанні вправ
- Вправи робіть одну за одною;
- Виконуйте усе повільно, без різких рухів;
- Не забувайте про дихання, дихання не затримуйте;
- Займайтеся раз в день.
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