Как говорит фитнес-тренер Кирилл Торос, из-за неправильной осанки появляется много других проблем и болячек. Да что там говорить, даже живот появляется из-за нарушенной осанке. Поэтому крепкая спина – это не просто красиво, но и здорово. Спортсмен показал 4 упражнения, которые нужно делать каждый день хотя бы в течение недели, чтобы увидеть изменения.

Важно Как и зачем следить за пульсом во время тренировок

Комплекс для улучшения осанки

Подъем корпуса из положения лежа на животе: 3 подхода по 14 повторений;

Лодочка с махом руками: 3 подхода по 14 повторений;

Тяга в наклоне: 3 подхода по 14 повторений;

Лежания на валике: 3 подхода по 30 секунд.

Что важно при выполнении упражнений

Упражнения делайте одно за другим;

Выполняйте все медленно, без резких движений;

Не забывайте о дыхании, дыхание не задерживайте;

Занимайтесь раз в день.