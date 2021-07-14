Как говорит фитнес-тренер Кирилл Торос, из-за неправильной осанки появляется много других проблем и болячек. Да что там говорить, даже живот появляется из-за нарушенной осанке. Поэтому крепкая спина – это не просто красиво, но и здорово. Спортсмен показал 4 упражнения, которые нужно делать каждый день хотя бы в течение недели, чтобы увидеть изменения.
Важно Как и зачем следить за пульсом во время тренировок
Комплекс для улучшения осанки
- Подъем корпуса из положения лежа на животе: 3 подхода по 14 повторений;
- Лодочка с махом руками: 3 подхода по 14 повторений;
- Тяга в наклоне: 3 подхода по 14 повторений;
- Лежания на валике: 3 подхода по 30 секунд.
Что важно при выполнении упражнений
- Упражнения делайте одно за другим;
- Выполняйте все медленно, без резких движений;
- Не забывайте о дыхании, дыхание не задерживайте;
- Занимайтесь раз в день.
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