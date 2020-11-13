Разминка является важной частью тренировки: она разогревает мышцы и суставы. Без разминки растет риск травм и повреждений. Однако многие пренебрегают разминкой, ведь не знают о ее ценности.

Про упражнения для разогрева суставов сообщает ресурс Goodlooker .

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Такую гимнастику можно выполнять отдельно , как утреннюю зарядку.

Повороты головы



Начните разминку с шеи / Фото zen.yandex

Поворачивайте голову вправо-вперед и влево-вперед . Не делайте резких движений. Не забрасывайте голову назад – это может привести к травме.

Повторяйте по 5 подходов в каждую сторону .

Крутим плечами



Плечи и руки также нуждаются в разогреве / Фото Goodhouse

Опустите руки вдоль тела. Крутите плечами по кругу. Старайтесь увеличивать амплитуду – это хорошо разогреет плечевые суставы.

Крутите плечами за и против часовой стрелки. Повторите 5 раз в каждую сторону.

Вращение локтей

Локти получают немалую нагрузку во время тренировки, поэтому обязательно разомните их. Поднимите руки так, чтобы они были параллельно полу. Крутите предплечья – так разогревается вся рука.

Вращение рук



Перед тренировкой разогрейте плечи / Фото newsdaily.org.ua

Поднимите руки над головой и крутите ими. Чувствуйте, как разминаются плечи. Делайте сильные, резкие движения . Повторите в другую сторону.

Выполняйте по 5 раз в каждую сторону.

Крутим запястья



Кисти рук особенно нагружаются при статических упражнениях / Фото Pinterest

Согните руки в локтях и вращайте запястья по кругу . Повторяйте по 5 раз за и против часовой стрелки.

Повороты таза

Руки поставьте на талию, ноги – чуть шире плеч. Крутите тазом по кругу. Следите, чтобы ноги не отрывались от земли.

Выполняйте по 5 раз в обоих направлениях.

Вращение ног



Хорошо разогрейте ноги / Фото iwill.cool

Остаемся в предыдущей позиции. Одну ногу поднимаем и сгибаем в колене . Крутим по 5 раз в разные стороны.

Меняем ноги и повторяем то же.

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Разогреваем колени



Нужно бережно относиться к коленям, ведь их легко травмировать / Фото Elle

Наклонитесь, немного согните колени. Поставьте руки на колени, и крутите ими, не отрывая ноги от пола. Повторяйте по 5 раз.