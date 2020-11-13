Простая разминка: ТОП упражнений, без которых не обойтись на тренировке
Разминка является важной частью тренировки: она разогревает мышцы и суставы. Без разминки растет риск травм и повреждений. Однако многие пренебрегают разминкой, ведь не знают о ее ценности.
Про упражнения для разогрева суставов сообщает ресурс Goodlooker.
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Такую гимнастику можно выполнять отдельно, как утреннюю зарядку.
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Повороты головы
Начните разминку с шеи / Фото zen.yandex
Поворачивайте голову вправо-вперед и влево-вперед. Не делайте резких движений. Не забрасывайте голову назад – это может привести к травме.
Повторяйте по 5 подходов в каждую сторону.
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Крутим плечами
Плечи и руки также нуждаются в разогреве / Фото Goodhouse
Опустите руки вдоль тела. Крутите плечами по кругу. Старайтесь увеличивать амплитуду – это хорошо разогреет плечевые суставы.
Крутите плечами за и против часовой стрелки. Повторите 5 раз в каждую сторону.
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Вращение локтей
Локти получают немалую нагрузку во время тренировки, поэтому обязательно разомните их. Поднимите руки так, чтобы они были параллельно полу. Крутите предплечья – так разогревается вся рука.
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Вращение рук
Перед тренировкой разогрейте плечи / Фото newsdaily.org.ua
Поднимите руки над головой и крутите ими. Чувствуйте, как разминаются плечи. Делайте сильные, резкие движения. Повторите в другую сторону.
Выполняйте по 5 раз в каждую сторону.
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Крутим запястья
Кисти рук особенно нагружаются при статических упражнениях / Фото Pinterest
Согните руки в локтях и вращайте запястья по кругу. Повторяйте по 5 раз за и против часовой стрелки.
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Повороты таза
Руки поставьте на талию, ноги – чуть шире плеч. Крутите тазом по кругу. Следите, чтобы ноги не отрывались от земли.
Выполняйте по 5 раз в обоих направлениях.
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Вращение ног
Хорошо разогрейте ноги / Фото iwill.cool
Остаемся в предыдущей позиции. Одну ногу поднимаем и сгибаем в колене. Крутим по 5 раз в разные стороны.
Меняем ноги и повторяем то же.
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Разогреваем колени
Нужно бережно относиться к коленям, ведь их легко травмировать / Фото Elle
Наклонитесь, немного согните колени. Поставьте руки на колени, и крутите ими, не отрывая ноги от пола. Повторяйте по 5 раз.
Колени получают большую нагрузку во время тренировок. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы они были хорошо разогретыми перед занятием.
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