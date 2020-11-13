Проста розминка: ТОП вправ, без яких не обійтися на тренуванні
Розминка є важливою частиною тренування: вона розігріває м’язи й суглоби. Без розминки зростає ризик травм і пошкоджень. Однак чимало людей нехтують розминкою, адже не знають про її цінність.
Про вправи для розігріву суглобів повідомляє ресурс Goodlooker.
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Таку гімнастику можна виконувати окремо, як ранкову зарядку.
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Повороти голови
Почніть розминку з шиї / Фото zen.yandex
Повертайте голову вправо-вперед та вліво-вперед. Не робіть різких рухів. Не закидуйте голову назад – це може призвести до травми.
Повторюйте по 5 підходів у кожен бік.
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Крутимо плечима
Плечі й руки також потребують розігріву / Фото Goodhouse
Опустіть руки вздовж тіла. Круть плечима по колу. Старайтеся збільшувати амплітуду – це добре розігріє плечові суглоби.
Крутіть плечима за та проти часової стрілки. Повторіть 5 разів у кожен бік.
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Обертання ліктів
Лікті отримують чимале навантаження під час тренування, тому обов'язково розімніть їх. Підніміть руки так, щоб вони були паралельно до підлоги. Крутіть передпліччя – так розігрівається вся рука.
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Обертання рук
Перед тренуванням розігрійте плечі / Фото newsdaily.org.ua
Підніміть руки над головою і крутіть ними. Відчувайте, як розминаються плечі. Робіть сильні, різкі рухи. Повторіть в інший бік.
Виконуйте по 5 разів в кожен бік.
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Крутимо зап'ястя
Кисті рук особливо навантажені при статичних вправах / Фото Pinterest
Зігніть руки в ліктях та обертайте зап'ястя по колу. Повторюйте по 5 разів за й проти часової стрілки.
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Повороти тазу
Руки поставте на талію, ноги – трішки ширше плечей. Крутіть тазом по колу. Слідкуйте, щоб ноги не відривалися від землі.
Виконуйте по 5 разів в обох напрямках.
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Обертання ніг
Добре розігрійте ноги / Фото iwill.cool
Залишаємося у попередній позиції. Одну ногу підіймаємо і згинаємо в коліні. Крутимо по 5 разів в різні боки.
Міняємо ноги й повторюємо те саме.
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Оберти колін
Потрібно дбайливо ставитися до колін, адже їх легко травмувати / Фото Elle
Нахиліться, трохи зігніть коліна. Поставте руки на коліна, й крутіть ними, не відриваючи ноги від підлоги. Повторюйте по 5 разів.
Коліна отримують велике навантаження під час тренувань. Обов'язково подбайте про те, щоб вони були добре розігрітими перед заняттям.
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