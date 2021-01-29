Эти упражнения помогут подтянуть кожу и мышцы живота. Если сочетать тренировки с правильным питанием, жир внизу живота будет постепенно исчезать.

Источник: инстаграм Home fitnes videos

Эта тренировка не требует никакого инвентаря. Для удобства можно использовать коврик.

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Подъем ног

Лягте на спину. Поднимайте прямые ноги вверх, до вертикального положения, а затем плавно опускайте вниз. Выполните 3 подхода по 15 повторов. Между повторами делать короткий отдых.



Для выполнения этих упражнений вам не нужен никакой инвентарь / Фото Fitnavigator

Велосипед

Тоже лежа на спине. "Крутите" педали 15 раз на каждую ногу. Сделайте 3 подхода.

Последовательный подъем ног

Поднимайте ноги по очереди. Ту ногу, что снизу, старайтесь держать в воздухе, а не класть ее на пол. Выполните 15 повторов на каждую ногу. Сделайте 3 подхода.

Ножницы

Поднимите ноги на угол 45 градусов. Скрещивайте их, поочередно ставя то одну, то другую ногу сверху. Сделайте 15 раз на каждую ногу, 4 подхода.

Подтягивание локтя до колена

Лежа, согните одну ногу в колене и положите ступню на колено второй ноги. Тянитесь головой и плечами к ноге. Выполните 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.

Подъем таза

Лежа, согните ноги в коленях и поставьте на землю. Поднимайте таз и снова ставьте на пол. Выполните 3 подхода по 15 раз.



Подъем таза полезен и для мышц спины / Фото Bud-v-forme

Удерживание ног в воздухе

Поднимите прямые ноги на угол 45 градусов. Держите их в течение 30 секунд. Сделайте 3 подхода.

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