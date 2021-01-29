Если надоел жир внизу живота: простые упражнения, чтобы сделать его плоским
Эти упражнения помогут подтянуть кожу и мышцы живота. Если сочетать тренировки с правильным питанием, жир внизу живота будет постепенно исчезать.
Источник: инстаграм Home fitnes videos
Эта тренировка не требует никакого инвентаря. Для удобства можно использовать коврик.
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Подъем ног
Лягте на спину. Поднимайте прямые ноги вверх, до вертикального положения, а затем плавно опускайте вниз. Выполните 3 подхода по 15 повторов. Между повторами делать короткий отдых.
Для выполнения этих упражнений вам не нужен никакой инвентарь / Фото Fitnavigator
Велосипед
Тоже лежа на спине. "Крутите" педали 15 раз на каждую ногу. Сделайте 3 подхода.
Последовательный подъем ног
Поднимайте ноги по очереди. Ту ногу, что снизу, старайтесь держать в воздухе, а не класть ее на пол. Выполните 15 повторов на каждую ногу. Сделайте 3 подхода.
Ножницы
Поднимите ноги на угол 45 градусов. Скрещивайте их, поочередно ставя то одну, то другую ногу сверху. Сделайте 15 раз на каждую ногу, 4 подхода.
Подтягивание локтя до колена
Лежа, согните одну ногу в колене и положите ступню на колено второй ноги. Тянитесь головой и плечами к ноге. Выполните 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.
Подъем таза
Лежа, согните ноги в коленях и поставьте на землю. Поднимайте таз и снова ставьте на пол. Выполните 3 подхода по 15 раз.
Подъем таза полезен и для мышц спины / Фото Bud-v-forme
Удерживание ног в воздухе
Поднимите прямые ноги на угол 45 градусов. Держите их в течение 30 секунд. Сделайте 3 подхода.
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Видео, как правильно выполнять упражнения, смотрите здесь:
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