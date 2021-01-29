Ці вправи допоможуть підтягнути шкіру та м'язи живота. Якщо поєднувати тренування з правильним харчуванням, жир внизу живота буде поступово зникати.

Джерело: інстаграм Home fitnes videos

Це тренування не потребує жодного інвентаря. Для зручності можна використовувати килимок.

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Підіймання ніг

Ляжте на спину. Підіймайте прямі ноги вгору, до вертикального положення, а потім плавно опускайте донизу. Виконайте 3 підходи по 15 повторів. Між повторами потрібно робити короткий відпочинок.



Для виконання цих вправ вам не потрібен жоден інвентар / Фото Fitnavigator

Велосипед

Теж лежачи на спині. "Крутіть" педалі 15 разів на кожну ногу. Зробіть 3 підходи.

Почерговий підйом ніг

Підіймайте ноги по черзі. Ту ногу, що знизу, намагайтеся тримати у повітрі, а не класти її на підлогу. Виконайте 15 повторів на кожну ногу. Зробіть 3 підходи.

Ножиці

Підійміть ноги на кут 45 градусів. Схрещуйте їх, почергово ставлячи то одну, то другу ногу зверху. Зробіть 15 разів на кожну ногу, 4 підходи.

Підтягування ліктя до коліна

Лежачи, зігніть одну ногу в коліні та покладіть ступню на коліно другої ноги. Тягніться головою і плечима до ноги. Виконайте 3 підходи по 15 разів на кожну ногу.

Підіймання тазу

Лежачи, зігніть ноги в колінах і поставте на землю. Підіймайте таз та знову ставте на підлогу. Виконайте 3 підходи по 15 разів.



Підіймання тазу корисне також для м'язів спини / Фото Bud-v-forme

Утримування ніг в повітрі

Підійміть прямі ноги на кут 45 градусів. Тримайте їх протягом 30 секунд. Зробіть 3 підходи.

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Відео, як правильно виконувати вправи, дивіться тут: