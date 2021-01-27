Час від часу більшість людей вживають алкоголь. Робити це потрібно обережно, адже вранці після застілля з алкоголем легко побачити на вагах зайві кілограми.

Джерело: інстаграм ppxydeem___vkysno

Для того, аби вечірка з алкоголем минула без наслідків для фігури, існують певні правила. Нутриціологиня дає рекомендації, як вживати алкоголь і не зашкодити організму.

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Перед тим, як вживати алкоголь, поїжте



Коли падає рівень цукру, вам хочеться їсти / Фото Championat

Алкоголь знижує рівень цукру в крові. Після кількох келихів вина може здаватися, що ви дуже голодні.

Якщо ж ваш шлунок буде повним, різка втрата цукру йому не загрожує. У вас може з'явитися невеликий апетит, але ви не будете їсти усе, що є на столі.

Пам'ятайте про чисту воду

Нутриціологиня радить почати вечір зі склянки води. Так ви втамуєте спрагу і не будете пити алкоголь, наприклад, через спеку на вечірці.

Протягом вечора також не забувайте про воду.

Обирайте слабоалкогольні напої

Пам'ятайте, що алкоголь є отрутою для печінки. Тому пийте його повільно. Краще пити білі сухі вина, або інші слабкі напої. На кожну склянку алкоголю намагайтеся випивати дві склянки води.



Алкоголь зневоднює організм, тому пийте чисту воду / Фото medium.com

Пам'ятайте, що алкоголь зневоднює організм

Тому, навіть якщо вранці ви побачите на вагах незначний мінус, то організм обов'язково змусить вас пити більше води наступного дня.

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