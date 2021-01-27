Время от времени большинство людей употребляют алкоголь. Делать это нужно осторожно, ведь утром после застолья с алкоголем легко увидеть на весах лишние килограммы.

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Для того, чтобы вечеринка с алкоголем прошла без последствий для фигуры, существуют определенные правила. Нутрициолог дает рекомендации, как употреблять алкоголь и не навредить организму.

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Перед тем, как употреблять алкоголь, поешьте



Когда падает уровень сахара, вам хочется есть / Фото Championat

Алкоголь снижает уровень сахара в крови. После нескольких бокалов вина может казаться, что вы очень голодны.

Если же ваш желудок будет полным, резкая потеря сахара ему не грозит. У вас может появиться небольшой аппетит, но вы не будете есть все, что лежит на столе.

Помните о чистой воде

Нутрициолог советует начать вечер со стакана воды. Так вы утолите жажду и не будете пить алкоголь, например, из-за жары на вечеринке.

В течение вечера также не забывайте о воде.

Выбирайте слабоалкогольные напитки

Помните, что алкоголь является ядом для печени. Поэтому пейте его медленно. Лучше пить белые сухие вина, или другие слабые напитки. На каждый стакан алкоголя старайтесь выпивать два стакана воды.



Алкоголь обезвоживает организм, поэтому пейте чистую воду / Фото medium.com

Помните, что алкоголь обезвоживает организм

Поэтому, даже если утром вы увидите на весах незначительный минус, то организм обязательно заставит вас пить больше воды на следующий день.