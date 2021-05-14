Так, если вы хотите попробовать что-то новое и разнообразить свою фитнес-рутину, тогда этот сет упражнений вам пригодится. Тренер Роман Смидюк показал короткий комплекс для сильного пресса, который хорошо прокачает косые мышцы живота.

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Суперсет на мышцы кора (2 упражнения без паузы)

Тяга жгута в боковой планке: 12 повторений на каждую сторону.

Боковые удары медбола с фиксацией: 10 повторений на каждую сторону.

Завершает комплекс бег в упоре лежа с фиксацией на каждый второй взрыв: 10 фиксаций в каждую сторону.

Все упражнения выполнять 3 круга с паузой 45 секунд между кругами.