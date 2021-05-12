Так, тренер Катя Качан подготовила комплекс упражнений для стройных ног, который поможет вам достичь подтянутых бедер без проблемных зон и упругих ягодиц. Для занятия вам не понадобится ничего, кроме удобной одежды и кроссовок.
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Комплекс упражнений для ног
- Модифицированные приседания: 30 секунд.
- Отвод правой и левой ноги: по 30 секунд на каждую ногу.
- Пята вверх: по 30 секунд на каждую ногу.
- Отвод колени: по 30 секунд на каждую ногу.
- Колено к груди: 30 секунд.
- Мостик: 30 секунд.
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