Так, тренер Катя Качан подготовила комплекс упражнений для стройных ног, который поможет вам достичь подтянутых бедер без проблемных зон и упругих ягодиц. Для занятия вам не понадобится ничего, кроме удобной одежды и кроссовок.

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Комплекс упражнений для ног

  • Модифицированные приседания: 30 секунд.
  • Отвод правой и левой ноги: по 30 секунд на каждую ногу.
  • Пята вверх: по 30 секунд на каждую ногу.
  • Отвод колени: по 30 секунд на каждую ногу.
  • Колено к груди: 30 секунд.
  • Мостик: 30 секунд.

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