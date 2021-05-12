Так, тренерка Катя Качан підготувала комплекс вправ для струнких ніг, який допоможе вам досягти підтягнутих стегон без проблемних зон і пружних сідниць. Для заняття вам не знадобиться нічого, крім зручного одягу та кросівок.

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Комплекс вправ для ніг

  • Модифіковані присідання: 30 секунд.
  • Відведення правої та лівої ноги: по 30 секунд на кожну ногу.
  • П'ята вгору: по 30 секунд на кожну ногу.
  • Відведення коліна: по 30 секунд на кожну ногу.
  • Коліно до грудей: 30 секунд.
  • Мостик: 30 секунд.

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