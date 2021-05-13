Пожалуй, у каждого любителя спорта случались моменты, когда есть желание заниматься, но негде и ни с чем. Однако существует тип тренировок, которые можно выполнять где угодно – это интервальные тренировки с собственным весом на все тело. Именно такой комплекс упражнений подготовила тренер Екатерина Кононова.

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Главная их особенность в том, что здесь собраны в основном гибридные движения. А это значит, что новичкам придется сначала хорошо изучить технику выполнения упражнений и начинать с простых движений, постепенно их усложняя.

Что дает гибридные тренировки

обработка большего количества мышечных групп в одном упражнении;

выполнения большего количества работы за короткое время;

разнообразие в тренировочном процессе;

увеличение энергетических затрат.

Гибридная тренировка: комплекс упражнений

Джампинг Джек (колено + локоть): 20 повторений;

Выпад – присед – выпад: 20 повторений;

Фронтальный подъем + ножницы: 10 повторений;

Планка + отжима: 10 повторений;

Чемодан: 20 повторений.

Совет от тренера: все упражнения выполняйте по 3 круга.