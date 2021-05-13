Мабуть, у кожного любителя спорту траплялися моменти, коли є бажання займатися, але ніде і ні з чим. Проте існує тип тренувань, які можна виконувати будь-де – це інтервальні тренування з власною вагою на все тіло. Саме такий комплекс вправ підготувала тренерка Катерина Кононова.

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Головна їхня особливість у тому, що тут зібрані в основному гібридні рухи. А це означає, що новачкам доведеться спочатку добре вивчити техніку виконання вправ і починати з простих рухів, поступово їх ускладнюючи.

Що дають гібридні тренування

  • опрацювання більшої кількості м'язових груп в одній вправі;
  • виконання більшої кількості роботи за коротший час;
  • різноманітність в тренувальному процесі;
  • збільшення енергетичних витрат.

Гібридне тренування: комплекс вправ

  • Джампінг Джек (коліно + лікоть): 20 повторень;
  • Випад – присід – випад: 20 повторень;
  • Фронтальний підйом + ножиці: 10 повторень;
  • Планка + віджимання: 10 повторень;
  • Чемодан: 20 повторень.

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