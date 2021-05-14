Так, якщо ви хочете спробувати щось нове і урізноманітнити свою фітнес-рутину, тоді цей сет вправ стане вам у пригоді. Тренер Роман Смідюк показав короткий комплекс для сильного пресу, який добре прокачає косі м'язи живота.

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Суперсет на м'язи кора (2 вправи без паузи)

Тяга джгута у бічній планці: 12 повторень на кожну сторону.

12 повторень на кожну сторону. Бічні удари медбола з фіксацією: 10 повторень на кожну сторону.

Завершує комплекс біг в упорі лежачи з фіксацією на кожен другий вибух: 10 фіксацій на кожну сторону.

Усі вправи виконувати 3 кола з паузою 45 секунд між колами.

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