Сон – важнейшая составляющая жизни и здоровья человека, от которой зависит восстановление организма и защита от разных болезней.

Что делать, когда уснуть не удается, и что поможет наладить сон, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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Свет и звук

Эти два фактора окружающей среды, по словам Гречанюка, могут повлиять как на качество, так и на количество сна.

Темнота заставляет ваш мозг выделять мелатонин для расслабления и погружения в сон, поэтому так важно минимизировать воздействие света перед сном, особенно голубого излучения ваших гаджетов, – пояснил он.

В спальне должно быть тихо и темно – это поможет скорее уснуть. Уберите все лишние предметы и гаджеты, которые вас отвлекают, чтобы расслабиться и уснуть.

Удобство

Для того чтобы сон был комфортным, сделайте спальное место идеальным – купите хорошее постельное белье и качественную подушку.

"Не последнюю роль играет температура. Перед тем, как лечь в кровать, снизьте температуру в комнате на несколько градусов. Во время отдыха ваша температура тела снижается, и поддержание прохлады в комнате поможет естественному расслаблению и быстрому погружению в сон. Прохладный влажный воздух — залог хорошего сна", – добавил Гречанюк.

Постельное белье, матрас и подушки также имеют значение / Фото Pixabay

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Распорядок дня

Этот пункт касается не только детей, но и взрослых. Люди, у которых есть распорядок дня, гораздо проще и быстрее засыпают. Также важны вечерние ритуалы – если каждый день выполнять одни и те же манипуляции перед сном, это поможет подготовить организм ко сну.

Стресс

Довольно часто стресс переходит в беспокойство или тревожность – это может нарушить ваш сон. Если мозг занят каким-то анализом – необходимо отвлечься и расслабиться.

Если долго не удается уснуть – подышите воздухом или почитайте книгу / Фото Pixabay

Консультация врача

Довольно часто плохой сон является не причиной усталости, а результатом скрытых дисфункций в организме человека.

Если вы поймали себя на мысли, что не можете уснуть – встаньте, отвлекитесь на чтение книши, выпейте воды, глубоко подышите и снова вернитесь в постель. Если изо дня в день вы не можете переключиться с тревожных мыслей, беспокойство отравляет вам жизнь, пожалуй, стоит обратиться к психотерапевту и эндокринологу (ведь нарушение сна – частый симптом гормонального сбоя и дефицита важнейших микроэлементов), – посоветовал тренер.