Если вы никогда не занимались спортом, но четко решили для себя, что уже пора, – самое главное – не навредить здоровью.

Каких правил следует придерживаться, чтобы достичь цели, но при этом не травмироваться, рассказывает Active 24.

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Спешка

Главная ошибка всех новичков – желание мгновенно получить результат. Они занимаются по несколько часов ежедневно, из-за чего организм не успевает восстанавливаться. Важно понимать, что резкая и сильная нагрузка может принести не пользу, а вред. Более того, можно травмироваться, что приведет к временному отказу от спорта.

Обследование

Перед тем как идти в зал, рекомендуется проверить здоровье и проконсультироваться с врачом. Дело в том, что физические нагрузки влияют на множество процессов в организме. Если у человека есть скрытые проблемы со здоровьем, нагрузку нужно расчитываь правильно, чтобы не причинить себе вреда.

Подходите к спорту со всей серьезностью / Фото beauty hub

Сравнение и цель

Каждый новичок, приходя в зал, сравнивает себя с окружающими, которые больше делают / поднимают и т.д. Это большая ошибка, так как каждый человек индивидуален и у всех разная база и подготовка. Поставьте перед собой цель и идите к ней. Сравнивать вы можете только себя сегодняшнего и вчерашнего, например.

Поставьте перед собой цель и не сравнивайте себя с окружающими / Фото mixsport

Тренер

Новичкам рекомендовано заниматься с тренером. Для этого есть несколько причин:

индивидуальная программа , разработанная под ваше здоровье и вашу цель – это поможет скорее достичь желаемого результата;

, разработанная под ваше здоровье и вашу цель – это поможет скорее достичь желаемого результата; инструктаж по работе с тренажерами (попав впервые в зал, многие не знают, с какой стороны подойти к тренажеру и как включить беговую дорожку);

(попав впервые в зал, многие не знают, с какой стороны подойти к тренажеру и как включить беговую дорожку); контроль за техникой выполнения упражнений (в первое время они могут выполняться неправильно);

(в первое время они могут выполняться неправильно); возможность разработать меню.

Начинайте тренировки вместе с тренером / Фото 1zoom