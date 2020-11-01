Якщо ви ніколи не займалися спортом, але чітко вирішили для себе, що вже час, – найголовніше – не нашкодити здоров'ю.

Яких правил слід дотримуватися, щоб досягти мети, але при цьому не травмуватися, розповідає Active 24.

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Поспіх

Головна помилка всіх новачків – бажання миттєво отримати результат. Вони займаються по кілька годин щодня, через що організм не встигає відновлюватися. Важливо розуміти, що різке і сильне навантаження може принести не користь, а шкоду. Більш того, можна травмуватися, що призведе до тимчасової відмови від спорту.

Обстеження

Перед тим як йти у зал, рекомендується перевірити здоров'я і проконсультуватися з лікарем. Справа в тому, що фізичні навантаження впливають на безліч процесів в організмі. Якщо у людини є приховані проблеми зі здоров'ям, навантаження потрібно розраховувати правильно, щоб не завдати собі шкоди.

Підходьте до спорту з усією серйозністю​ / Фото beauty hub

Порівняння і мета

Кожен новачок, приходячи в зал, порівнює себе з оточуючими, які більше роблять / піднімають і т.д. Це велика помилка, тому що кожна людина індивідуальна і у всіх різна база та підготовка. Поставте перед собою мету і йдіть до неї. Порівнювати ви можете тільки себе сьогоднішнього і вчорашнього, наприклад.

Поставте перед собою мету і не порівнюйте себе з оточуючими / Фото mixsport

Тренер

Новачкам рекомендовано займатися з тренером. Для цього є кілька причин:

індивідуальна програма , розроблена під ваше здоров'я і вашу мету – це допоможе швидше досягти бажаного результату;

, розроблена під ваше здоров'я і вашу мету – це допоможе швидше досягти бажаного результату; інструктаж по роботі з тренажерами (потрапивши вперше в зал, багато хто не знає, з якого боку підійти до тренажера і як включити бігову доріжку);

(потрапивши вперше в зал, багато хто не знає, з якого боку підійти до тренажера і як включити бігову доріжку); контроль за технікою виконання вправ (на початку вони можуть виконуватися неправильно);

(на початку вони можуть виконуватися неправильно); можливість розробити меню.

Починайте тренування разом з тренером​ / Фото 1zoom