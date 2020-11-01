Спорт для новачків: як не нашкодити здоров'ю
Якщо ви ніколи не займалися спортом, але чітко вирішили для себе, що вже час, – найголовніше – не нашкодити здоров'ю.
Яких правил слід дотримуватися, щоб досягти мети, але при цьому не травмуватися, розповідає Active 24.
Поспіх
Головна помилка всіх новачків – бажання миттєво отримати результат. Вони займаються по кілька годин щодня, через що організм не встигає відновлюватися. Важливо розуміти, що різке і сильне навантаження може принести не користь, а шкоду. Більш того, можна травмуватися, що призведе до тимчасової відмови від спорту.
Обстеження
Перед тим як йти у зал, рекомендується перевірити здоров'я і проконсультуватися з лікарем. Справа в тому, що фізичні навантаження впливають на безліч процесів в організмі. Якщо у людини є приховані проблеми зі здоров'ям, навантаження потрібно розраховувати правильно, щоб не завдати собі шкоди.
Підходьте до спорту з усією серйозністю / Фото beauty hub
Порівняння і мета
Кожен новачок, приходячи в зал, порівнює себе з оточуючими, які більше роблять / піднімають і т.д. Це велика помилка, тому що кожна людина індивідуальна і у всіх різна база та підготовка. Поставте перед собою мету і йдіть до неї. Порівнювати ви можете тільки себе сьогоднішнього і вчорашнього, наприклад.
Поставте перед собою мету і не порівнюйте себе з оточуючими / Фото mixsport
Тренер
Новачкам рекомендовано займатися з тренером. Для цього є кілька причин:
- індивідуальна програма, розроблена під ваше здоров'я і вашу мету – це допоможе швидше досягти бажаного результату;
- інструктаж по роботі з тренажерами (потрапивши вперше в зал, багато хто не знає, з якого боку підійти до тренажера і як включити бігову доріжку);
- контроль за технікою виконання вправ (на початку вони можуть виконуватися неправильно);
- можливість розробити меню.
Починайте тренування разом з тренером / Фото 1zoom
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