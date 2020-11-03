Сон – важлива складова життя і здоров'я людини, від якої залежить відновлення організму і захист від різних хвороб.

Що робити, коли заснути не вдається, і що допоможе налагодити сон, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

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Світло та звук

Ці два фактори навколишнього середовища, за словами Гречанюка, можуть вплинути як на якість, так і на кількість сну.

Темрява змушує ваш мозок виділяти мелатонін для розслаблення і занурення в сон, тому так важливо мінімізувати вплив світла перед сном, особливо блакитного випромінювання ваших гаджетів, – пояснив він.

У спальні повинно бути тихо і темно – це допоможе швидше заснути. Приберіть всі зайві предмети і гаджети, які вас відволікають, щоб розслабитися і заснути.

Зручність

Для того щоб сон був комфортним, зробіть спальне місце ідеальним – купіть гарну постільну білизна та якісну подушку.

"Не останню роль відіграє температура. Перед тим, як лягти у ліжко, знизьте температуру в кімнаті на кілька градусів. Під час відпочинку ваша температура тіла знижується, і підтримка прохолоди у кімнаті допоможе природному розслабленню і швидкому зануренню в сон. Прохолодне вологе повітря – запорука хорошого сну", – додав Гречанюк.

Постільна білизна, матрац і подушки також мають значення​ / Фото Pixabay

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Розклад дня

Цей пункт стосується не лише дітей, а й дорослих. Люди, у яких є розпорядок дня, набагато простіше і швидше засинають. Також важливі вечірні ритуали – якщо кожен день виконувати одні і ті ж маніпуляції перед сном, це допоможе підготувати організм до сну.

Стрес

Досить часто стрес переходить у занепокоєння або тривожність – це може порушити ваш сон. Якщо мозок зайнятий якимось аналізом – необхідно відволіктися і розслабитися.

Якщо довго не вдається заснути – подихайте повітрям або почитайте книгу / Фото Pixabay

Консультація лікаря

Досить часто поганий сон є не причиною втоми, а результатом прихованих дисфункцій в організмі людини.

Якщо ви зловили себе на думці, що не можете заснути – встаньте, почитайте книгу, випийте води, глибоко подихайте і знову поверніться у ліжко. Якщо щодня ви не можете переключитися з тривожних думок, занепокоєння отруює вам життя, мабуть, варто звернутися до психотерапевта і ендокринолога (адже порушення сну – частий симптом гормонального збою і дефіциту найважливіших мікроелементів), – порадив тренер.